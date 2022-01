È morto Gaspard Ulliel, l’attore aveva 37 anni: il tragico incidente

Gaspard Ulliel è morto: il giovane attore francese ha perso tragicamente la vita sugli sci all’età di 37 anni. Una notizia terribile che ha colpito il mondo del cinema. Conosciuto in Italia per la sua interpretazione di Hannibal Lecter nel film Hannibal – Le origini, è deceduto a causa di un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio 2022. Secondo le ultime ricostruzioni, Gaspard si è scontrato con un altro sciatore e così ha perso la vita, tra due piste a La Rosiere, in Savoia. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta.

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha commentato la prematura morte di Ulliel con un post su Twitter: “È cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui”. La notizia è stata resa nota dalla famiglia del giovane attore, attraverso l’agenzia France Press. Gaspard non è morto sul colpo. Quando è avvenuto l’incidente, è stato trasportato d’urgenza al policlinico universitario di Grenoble in elicottero. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime e oggi è deceduto in ospedale.

Gaspard Ulliel, chi era: carriera, figlio e fidanzata

Queste sono sicuramente notizie che nessuno mai vorrebbe leggere e il mondo del cinema francese ora sta piangendo. Gaspard Ulliel è stato scoperto all’età di 19 anni con Anime erranti di André Techiné al fianco di Emmanuelle Beart. Nel 2005 ha conquistato il Cesar per come ha interpretato il personaggio di un soldato in Una lunga domenica di passione. Nove anni più tardi, ha rivestito il ruolo del noto stilista Yves Saint-Laurent nella biografia creata da Bertrand Bonello.

La mamma di Gaspard è una stilista, mentre suo padre è un designer. Dunque, per lui è stato sicuramente importantissimo rivestire questi panni. Tre anni dopo ha vinto un secondo Cesar per il suo ruolo di scrittore in È solo la fine del mondo, film che a Cannes ha vinto il Grand Prix de la Jury. In Francia non è noto solo per le sue interpretazioni nel mondo del cinema.

Infatti, è stato possibile negli anni vederlo sfoggiare la sua bellezza come protagonista di vari spot commerciali, come quello di Chanel. Per il pubblico è difficile dimenticare il complicato personaggio, Hannibal Lecter, che ha interpretato nell’anno 2007.

Infine, ha preso anche parte alla serie Moon Knight. Gaspard Ulliel era padre di un bambino di cinque anni, avuto con la sua attuale compagna, la modella Gaëlle Pietri.