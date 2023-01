È morta Gina Lollobrigida, addio alla “bersagliera” del cinema

La notizia si sta diffondendo in questi minuti: è morta Gina Lollobrigida. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla scomparsa dell’attrice, grande volto del cinema italiano di cui ne è diventata un simbolo. Gina Lollobrigida, al secolo Luigia, si è spenta all’età di 95 anni. Li aveva compiuti la scorsa estate: è nata infatti il 4 luglio del 1927.

Nei mesi scorsi l’attrice, conosciuta come la Bersagliera del cinema italiano, si era fratturata il femore in seguito a una caduta in casa. Era stata operata e poi dimessa dalla clinica a settembre. Un incidente domestico avvenuto a distanza di quattro anni da un altro che la costrinse al ricovero per un paio di giorni. Va ricordato inoltre che Gina Lollobrigida a 95 anni si era candidata nella tornata elettorale del 25 settembre 2022 a Latina al collegio uninominale del Senato per la lista Italia sovrana e popolare.

Negli ultimi anni Gina Lollobrigida è stata protagonista di vicende giudiziarie. Dal 2021 aveva un amministratore di sostegno nominato dal tribunale a tutela del suo patrimonio in seguito alla richiesta del figlio Andrea Milko Skofic. Le accuse erano rivolte all’ex manager dell’attrice che è stato rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace.

La carriera di Gina Lollobrigida

La morte di Gina Lollobrigida non può che lasciare profonda tristezza negli appassionati di cinema italiano e nei tanti che hanno visto i suoi film. È e resterà tra i più importanti volti del cinema italiano, è stata diretta da registi di notevole fama come Vittorio De Sica, Mario Soldati, Pietro Germi, Mario Monicelli e tanti altri; anche nomi internazionali tra cui Kind Vidor, Melvin Frank, Carol Reed, ecc. Ha recitato con i divi di tutto il mondo, tra cui Tony Curtis, Anthony Quinn, Sean Connery, Humphrey Bogart e moltissimi altri.

La carriera di Gina Lollobrigida è cominciata partecipando al concorso di Miss Roma nel 1947, dove arrivò seconda. Grazie al successo avuto partecipò alle finali di Miss Italia e si piazzò al terzo posto, dietro a Lucia Bosè e Gianna Maria Canale. Un podio destinato a essere protagonista del cinema, nessuna esclusa. A 17 anni ha recitato nella commedia Santarellina di Eduardo Scarpetta. Al cinema, invece, ha debuttato prima come comparsa e controfigura, poi ha avuto piccoli ruoli nei film del primo dopoguerra. Tra i suoi primi successi ci sono Campane a martello, Achtung! Banditi!, Passaporto per l’oriente e Fanfan la Tulipe. Nel 1953 ha recitato con Vittorio De Sica in Pane, amore e fantasia nel ruolo della Bersagliera. Una lunghissima carriera fino agli anni Settanta, poi si è dedicata anche ad altre passioni.