Dynasty, morto Michael Nader (Dex Dexter): il dolore della moglie

Michael Nader, attore 76enne statunitense, è deceduto nelle scorse ore. L’interprete da molto tempo stava battagliando contro un tumore che lo ha stroncato lunedì 23 agosto. La popolarità globale l’ha raggiunta vestendo i panni di Dex Dexter in Dynasty. Famoso anche il personaggio di Dimitri Marick, a cui ha dato corpo e voce nella soap americana La valle dei pini. Durante gli ultimi momenti di vita, si trovava nella sua dimora, in California. Al suo fianco ha avuto la moglie Jodi Lister e il suo amato cane Storm. Il legame con la compagna durava da 18 anni. Inoltre l’attore, da tempo, si era cimentato nella stesura di un libro – che stava ancora stendendo al momento della scomparsa – riguardante la sua vita.

A dare la triste notizia della morte di Nader, è stata proprio la moglie Jodi Lister che ha reso noto il decesso, avvenuto lo scorso lunedì, attraverso una nota stampa. Un comunicato da cui emerge tutto il dolore della donna che ha inoltre fatto sapere che di recente, prima di spegnersi, l’attore era riuscito a incontrarsi, seppur virtualmente, con il cast di Dynasty. Una reunion, con il fine di raccogliere fondi per l’emergenza dettata dal Covid, che aveva fatto molto bene a Nader, felice di aver rivisto i suoi compagni di viaggio di set seppur non dal vivo ma tramite lo schermo di un pc.

Oltre alla moglie, piangono la morte dell’attore sua figlia Lindsay, il suo genero Trevor, sua nipote Juniper e la sorella Stephanie.

Di seguito la nota toccante di Jodi:

“Con il cuore pesante, condivido con voi la notizia della morte del mio amato Michael. Abbiamo trascorso 18 anni meravigliosi insieme e con i tanti cani che abbiamo adottato. Di recente, Michael era stato entusiasta di aver ritrovato gli amici del cast di Dynasty durante un evento virtuale per raccogliere fondi per la ricerca sul long Covid. Inoltre, Michael stava scrivendo un libro sulla sua vita e sulla sua dipendenza, al momento della morte. Era un uomo bello e affascinante con molti talenti e abilità. Mi mancherà per sempre”.

Michael Nader, Dynasty e gli altri ruoli di spicco

Michael Nader iniziò a muovere i primi passi professionali da attore prendendo parte alle soap Così gira il mondo e Il profumo del potere. Dopodiché eccolo sbarcare nel cast di Dynasty. Nella fiction è stato Dex Dexter, dal 1983 al 1989.

Lo si è poi visto, nei panni del marito di Erica Kane, nella soap La valle dei pini. Tante poi le parti in altre serie tv: lo si ricorda in Law and Order, Cold Case – Delitti irrisolti, Flash, La grande fuga 2 e Lady Mobster.