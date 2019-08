Dwayne Johnson si è sposato: matrimonio segreto per The Rock

By

Il matrimonio di The Rock: Dwayne Johnson ha sposato Lauren

Dwayne Johnson, il famoso The Rock, e la compagna storica Lauren Hashian sono finalmente marito e moglie. I due si sono sposati alle Hawaii con una cerimonia intima e segreta. L’attore ha dato la notizia su Instagram – postando delle romantiche foto dell’evento – solo il giorno dopo, lasciando così stupiti giornalisti e fan. Nonostante tutto gli scatti hanno subito fatto incetta di like e commenti positivi: il matrimonio tra The Rock e la cantante è avvenuto dopo 12 anni di relazione e due figlie insieme. La coppia doveva sposarsi già lo scorso anno ma poi i preparativi sono stati rimandati a causa della seconda gravidanza di Lauren.

Per la star The Rock si tratta del secondo matrimonio

Quello con Lauren Hashian è il secondo matrimonio per The Rock. In passato Dwayne Johnson è stato sposato dal 1997 al 2008 con la produttrice cinematografica Dany Garcia, dalla quale ha avuto la figlia Simone, che oggi ha 18 anni. Dal lungo rapporto con Lauren sono invece nate Jasmine, 3 anni, e Tiana, 15 mesi.

Dwyane Johnson al cinema: Hobb & Shaw batte tutti

Al momento Dwayne Johnson è protagonista al cinema con il film Fast & Furious-Hobb & Shaw. La pellicola è da giorni in vetta al box office italiano: solo nel nostro paese ha guadagnato in pochi giorni oltre 4 milioni di euro.