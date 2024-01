d’Urso, ancora stoccate: il messaggio per Argentero, che risponde

Continuano le stoccate di Barbara d’Urso a Mediaset, dopo la sua uscita di scena. La conduttrice ha condiviso una dedica per Luca Argentero, attualmente protagonista della seguitissima serie TV su Rai 1 Doc 3 – Nelle tue mani. Nel far sapere al pubblico che ultimamente preferisce seguire ciò che va in onda sulle reti Rai, ecco che Barbarella ricorda come il famoso attore si è fatto conoscere al pubblico.

Facendo il punto della situazione, Doc 3 ha conquistato la prima serata del 18 gennaio 2024, con la presenza di quasi 5 milioni di telespettatori. Tra questi c’era anche la d’Urso, che ha annunciato al pubblico che la segue su X (ex Twitter) che avrebbe seguito la seconda puntata della terza stagione dell’amata serie TV su Rai 1:

“Quindi oggi c’è #DOC3? Ricordo la prima volta in TV del bello e bravissimo Luca Argentero nel mio GF del 2003… Sono passati oltre vent’anni, lui ha studiato tanto ed è un attore pazzesco… Viva Luca!”

Una dedica affettuosa quella dell’ex volto Mediaset, che ricorda la partecipazione di Argentero al Grande Fratello nel 2003, proprio quando stava lei alla conduzione. L’attore era uno dei suoi gieffini e nella Casa di Cinecittà ha conquistato il pubblico di Canale 5, posizionandosi al terzo posto nella classifica finale. Questo Barbara non l’ha dimenticato. Il messaggio non è passato inosservato a Luca Argentero, che ha subito risposto con un bel cuore rosso. In questo modo, l’attore ha ringraziato pubblicamente la d’Urso per il suo dolce pensiero.

❤️ — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) January 18, 2024

Barbara d’Urso segue le reti Rai: le stoccate a Mediaset

Barbara d’Urso in queste settimane sta lanciando quelle che sembrano delle stoccate a Mediaset. Come? Attraverso alcuni messaggi condivisi sui suoi profili social, la conduttrice fa sapere che sta guardando i programmi della Rai. Ciò è avvenuto ieri con Doc 3 e non solo. I fan non hanno potuto non notare che Barbarella, sabato sera, stava vedendo in TV Tali e Quali su Rai 1, proprio mentre andava in onda la prima puntata di C’è posta per te 2024.

C’è chi avrebbe scommesso di vedere d’Urso in un programma Rai, a breve. Ma, a quanto pare, per il momento non avverrà questo suo debutto sulle reti della TV di Stato. In un’intervista a La Verità, l’Ad Roberto Sergio ha smentito l’indiscrezione che la vedeva in trattative con la Rai. “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”, così ha tagliato corto l’Amministratore delegato della TV di Stato.