Duisburg-Linea di sangue su Rai 1 con Daniele Liotti: di cosa parla e quante puntate sono

Andrà in onda su Rai 1 in prima serata mercoledì 22 maggio, Duisburg-Linea di sangue con protagonista Daniele Liotti nei panni di un commissario di polizia. Un tv movie tratto da una storia vera: quel maledetto Ferragosto di sangue del 2007 a Duisburg in Germania. Il film riprende i fatti di cronaca realmente accaduto nel 2007, quando vennero uccisi sei giovani ragazzi davanti a un ristorante in Germania per un regolamento di conti tra due famiglie di ‘ndrangheta. Una storia che ha evidenziato la capacità di infiltrazione delle cosche calabresi anche all’estero. Il film tv è una coproduzione Rai Fiction-Iterfilm, prodotto da Laurentina Guidotti e Conchita Airoldi. Nel cast, oltre Daniele Liotti nei panni del commissario Michele Battaglia, il pubblico vedrà anche Benjamin Sadler nel ruolo di Thomas Block, Marina Crialesi, Brenno Placido, Anna Ferzetti, Massimiliano Frateschi, Ester Pantano. Il film andrà in onda il 22 maggio 2019 su Rai 1 in un’unica serata, dunque avrà una sola puntata.

Duisburg-Linea di sangue: la trama del film tv

Durante un normale ferragosto nel 2007, nella città di Duisburg in Germania, all’uscita del ristorante Da Bruno sei italiani vengono uccisi da una coppia di killer. Tutte le vittime sono giovani calabresi. Una strage che ha un forte impatto mediatico in tutta la Germania. La Kriminalpolizei pensa ad un regolamento di conti tra bande di turchi, albanesi e italiani per il controllo di armi e droga. Ma i tedeschi, non convinti, chiedono aiuto alle autorità italiane. Nel frattempo, in Italia, il commissario Battaglia sta passando le sue vacanze con la famiglia al mare quando viene a conoscenza della strage dal telegiornale. Battaglia viene così scelto e inviato in Germania per affiancare nelle indagini il collega Block. Battaglia capisce subito che quello è un regolamento di conti tra faide familiari di due clan che si contendono il controllo del territorio tedesco per l’egemonia sui traffici.

Daniele Liotti nei panni del commissario Michele Battaglia

Daniele Liotti avrà il compito di risolvere il caso della strage di Ferragosto nel film Duisburg-Linea di sangue in onda su Rai 1 in prima serata mercoledì 22 maggio. Un ruolo molto complesso come Liotti ha dichiarato a DiPiù Tv: “Èun ruolo moto intenso e toccante che ho voluto con tutte le mie forze e per cui mi sono preparato a lungo“. Daniele ha poi continuato spiegando: “Il nome del commissario che interpreto è di fantasia ma la sua storia è ispirata a quella di tanti poliziotti italiani che andarono davvero in Germania“.