Dua Lipa a Sanremo 2020: fan delusi per la decisione di Amadeus

Pubblico deluso per l’esibizione di Dua Lipa al Festival di Sanremo 2020

La presenza di Dua Lipa al Festival di Sanremo 2020 ha deluso i fan. La cantante inglese, di origini albanesi, ha fatto un’esibizione impeccabile sul palco dell’Ariston, portando pop, ritmo e spettacolo. Ma la decisione di Amadeus di far cantare solo una canzone alla popstar non ha rispettato i desideri del pubblico. Che si aspettava una performance più lunga, magari con due o tre brani – tra cui l’inedito Physical uscito solo qualche giorno fa – e delle dichiarazioni. Invece Dua Lipa, per mancanza di tempo dovuto all’eccessiva lunghezza della serata, non è riuscita a fare altro dopo i ringraziamenti al direttore artistico e agli italiani. In molti si aspettavano una breve intervista ma sono rimasti praticamente delusi.

I fan di Dua Lipa si lamentano sui social network dopo l’ospitata a Sanremo

“Che trattamento di m***a hanno dato a Dua Lipa, che schifo”, si è lamentato qualcuno su Twitter durante la diretta della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Altri hanno tirato in ballo uno sketch di Fiorello, durato più della performance dell’ospite internazionale: “Non ci posso credere, Dua Lipa presa a pesci in faccia e noi qua a sentire le gag sugli uomini che fanno pipì a 60 anni. Basita”. “Togliere cinque minuti di gag a Fiorello e darli a Dua Lipa era chiedere troppo? Scusali, non ti meritano”, ha sottolineato qualcun altro.

Dua Lipa prima di Sanremo 2020 aveva già avvertito i suoi fan italiani

In realtà Dua Lipa aveva già avvertito i suoi followers sulla breve durata della sua performance sul palco dell’Ariston. “Stasera avrò uno slot molto molto breve, probabilmente non riuscirò a dire nulla”, aveva ammesso in un’intervista a RTL 102.5.