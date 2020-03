Dua Lipa in lacrime, diretta amara: che succede ora con “Future Nostalgia”

Future Nostalgia leakkato, Dua Lipa in lacrime su Instagram: la cantante disperata

Dua Lipa è scoppiata in lacrime nella sua diretta Instagram di poco tempo fa e la causa la conosceranno benissimo i suoi fan: il 3 aprile doveva uscire Future Nostalgia, secondo album della sua carriera tutta in ascesa, ma così non sarà. Non perché l’uscita dell’album sia stata bloccata in qualche modo ma perché il leak di tutte le tracce ha completamente stravolto i piani dello staff: a causa del furto delle canzoni infatti Future Nostalgia uscirà venerdì 27 marzo, anticipato dal singolo Break My Heart, la cui uscita è prevista due giorni prima.

Dua Lipa in lacrime: anticipata l’uscita di Future Nostalgia dopo il leak

Dua Lipa era quasi disperata nel dare l’annuncio ai fan dei nuovi piani per l’album: non tanto per i cambiamenti in sé quanto per il fatto che le tracce di Future Nostalgia sono trapelate in rete molto tempo prima rispetto all’uscita prevista. A cambiare sono anche le previsioni per il tour: domani saranno date indicazioni sulle date inglesi mentre per quanto riguarda il resto del mondo lo staff sta ancora cercando di capire quando recuperare; ricordiamo al riguardo che Dua doveva passare anche per Milano il 30 aprile con Radio 105 come partner ma l’evento ovviamente non avrà luogo.

Dua Lipa e il suo staff hanno lavorato sodo per l’album e adesso sono costretti ad anticipare la data di uscita perché certi cogl*oni l’hanno leakkato. Dua Lipa merita più rispetto e mi dispiace vederla così pic.twitter.com/qTjI6rv2pZ — ❦chiã (@fallinzay) March 23, 2020

Il saluto di Dua Lipa all’amico contagiato dal Coronavirus

Dua Lipa ha speso anche parole belle per un suo amico colpito dal Coronavirus: “Voglio mandargli un bacio – questo quanto detto in diretta –, spero che guarisca presto”. Non è un momento bello per la cantante, che ha lavorato parecchio all’album, ma siamo sicuri che i fan sapranno farle sentire tutta la loro vicinanza.