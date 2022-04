Drusilla Gucci scarica Chiofalo: “Disgustata”, lui non sa ancora niente

Drusilla Gucci ha lasciato Francesco Chiofalo, ma lui non sa ancora niente. Quanto è successo nelle ultime puntate con Malena proprio non è andato giù all’ex naufraga, che però si è presa qualche giorno per riflettere. Non ha reagito subito, la sera stessa. Ci ha dormito su e ha registrato un video il giorno dopo la puntata, ma non lo ha pubblicato. Si è presa ancora qualche giorno, ha pensato e ripensato, ha riflettuto su quanto è successo. Però non ha cambiato idea a distanza di giorni, quindi ha deciso di pubblicare quello sfogo. Poche ore fa è arrivato tra le sue stories un video in cui ha dichiarato in pausa il rapporto con Chiofalo.

Ma perché ha preso questa drastica decisione? Visto che il suo sfogo risale al giorno dopo la puntata è chiaro che non abbia digerito lo scambio di battute, per così dire, tra Chiofalo e Malena a La Pupa e il Secchione Show. Drusilla era stata già abbastanza chiara in precedenza, comparendo nei programmi di Barbara d’Urso aveva detto infatti che al primo passo falso di Francesco lei avrebbe preso decisioni. E lo ha fatto, rimanendo coerente con sé stessa.

Malena ha un po’ corteggiato Chiofalo, per certi versi, visto che in un videomessaggio gli ha detto di aver notato che non le toglieva gli occhi di dosso. Allo stesso tempo anche lei ha apprezzato lo sguardo di Chiofalo, trovandolo intrigante. Insomma uno scambio di complimenti terminato con una richiesta: passare una notte in villa insieme, essendo però consapevole che lui è impegnato. Chiofalo ha subito detto che Drusilla gli avrebbe tagliato le mani e che visto che colleziona teschi non vorrebbe che il prossimo fosse proprio il suo! Insomma, è consapevole che la fidanzata non approverebbe in alcun modo. E aveva ragione.

Drusilla Gucci si è presa una pausa da Chiofalo. Lo ha detto in un video registrato dopo la puntata e pubblicato oggi. Lo ha scritto a chiare lettere proprio sul video: lo ha girato il giorno dopo la puntata ma non lo aveva pubblicato sperando di cambiare idea. Non è successo e quindi questo è ciò che ha deciso:

“Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto. Sia per come una donna che sa che quell’uomo è fidanzato fa quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui. Ci eravamo detti determinate cose. Io boh, sono veramente schifata. Non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta! Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”

Pomeriggio 5, Drusilla interviene e fa chiarezza sulla “pausa” con Chiofalo

Barbara d’Urso ha subito chiamato in studio a Pomeriggio 5 Drusilla e ha affrontato la questione. La Gucci ha chiarito la sua posizione verso il fidanzato e ha fatto difficoltà a scusarsi con Malena. Secondo lei, infatti, una donna non dovrebbe fare proposte simili a un uomo impegnato. A proposito della sua relazione, invece, Drusilla ha chiarito di non voler lasciare Chiofalo: “Mollarlo no, però ci devo parlare. Non l’ho lasciato. Però voglio prendere le distanze da questo discorso penoso che ho sentito”. Barbara non ha perso tempo e l’ha invitata in studio nella prossima puntata de La Pupa e il Secchione Show.