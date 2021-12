Drusilla Gucci, lettera a Lady Gaga: “Nel tuo film la verità è distorta”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha apprezzato House of Gucci

Drusilla Gucci ha scritto una lettera a Lady Gaga sul settimanale Di Più. L’ereditiera – ex concorrente dell’Isola dei Famosi e oggi fidanzata con Francesco Chiofalo – non ha apprezzato l’ultimo film che vede la popstar protagonista: House of Gucci. La pellicola, diretta da Ridley Scott, porta alla ribalta un clamoroso fatto di cronaca nera che scosse l’alta società e il mondo della moda: l’omicidio di Maurizio Gucci avvenuto nel 1995.

Dopo lunghe indagini si scoprì che a fare uccidere l’imprenditore, assoldando un sicario, era stata proprio l’ex moglie di Gucci, Patrizia Reggiani. La donna, secondo l’accusa, mise in atto il suo piano spinta da risentimento ma anche da un movente economico: l’ex marito stava per risposarsi e lei di conseguenza avrebbe perso privilegi e diritti patrimoniali.

Il film con Lady Gaga e Adam Driver non è piaciuto alla famiglia Gucci e neppure a Drusilla, che ha deciso di scrivere pubblicamente alla cantante e attrice per portare a galla i tanti errori presenti nella sceneggiatura. La 27enne ha fatto sapere:

“La verità che è raccontata in questo film è distorta, perché fa passare un’assassina quasi come una eroina romantica mentre l’uccisione di un uomo è posta in secondo piano. L’ex moglie non soffriva le pene d’amore bensì viveva paure molto più materiali”

Le accuse di Drusilla Gucci

Drusilla Gucci non ha apprezzato neppure il modo in cui in House of Gucci viene rappresentata la sua famiglia:

“La nostra azienda è stata fatta passare come il covo del potere patriarcale. Avete fatto credere che tutti i posti di responsabilità erano occupati da uomini e che le donne erano sempre sottomesse. Questa alterazione della realtà riduce a “operetta” il lavoro di quattro generazioni che hanno contribuito al riconoscimento del made in Italy nel mondo intero”

Drusilla Gucci ha poi rivelato che il regista Ridley Scott aveva già contattato quattordici anni fa il nonno Roberto per chiedere l’autorizzazione di girare una storia sulla loro famiglia. L’uomo ha però preferito rifiutare “perché aveva capito che si voleva far passare i Gucci quasi come mafiosi, attaccati ai soldi e al potere e ha negato l’autorizzazione”.

House of Gucci – nel cui cast ci sono anche Al Pacino, Salma Hayek e Jared Leto – è stato realizzato senza consultare alcun componente della facoltosa famiglia. Nessun membro ha contribuito alla stesura della sceneggiatura né è stato invitato a visionare il film prima che arrivasse nelle sale cinematografiche.

Il legame tra Drusilla e Maurizio Gucci

Drusilla Gucci è la figlia di Uberto, cugino di Maurizio Gucci. I due discendono dai fratelli Aldo e Rodolfo, nipoti del fondatore Guccio Gucci. Quest’ultimo aprì a Firenze nel 1921 il suo primo negozio di borse, valigie e selle in pelle e grazie ai figli si ingrandì e diventò un marchio ricercato in tutto il mondo.