Drusilla Gucci dopo l’Isola dei Famosi 2021 continuerà a essere uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Sebbene qualcuno leggendo il suo nome nel cast di questa edizione si sia chiesto “chi è” – anche se il suo cognome basta a farsi un’idea -, dopo averla conosciuta nessuno avrebbe voluto rinunciare a lei. Drusilla è diventata uno dei volti dell’edizione 2021 dell’Isola e dopo l’eliminazione è stata accolta con un enorme ondata di affetto sui social. Lei non si aspettava tutto questo, già sulla spiaggia dell’Honduras aveva confidato ai suoi compagni di viaggio di essere incredula dinanzi a tutto questo affetto da parte del pubblico. Non si aspettava di piacere così tanto, e invece è andata proprio così.

Drusilla è stata eliminata all’Isola dei Famosi sostanzialmente perché lo ha chiesto lei. Ha espresso più volte la volontà di tornare a casa, perché è dimagrita moltissimo e non aveva più le energie per affrontare l’esperienza. La prima volta che è stata in nomination il pubblico ha detto no: Drusilla doveva restare. Lei però ha continuato a manifestare la volontà di tornare in Italia, quindi nell’ultima nomination il pubblico ha deciso di eliminarla. Molti lo avrebbero fatto lo stesso, ma di sicuro c’è stato qualcuno che l’ha eliminata vedendola davvero sofferente.

La Gucci ha sofferto così tanto negli ultimi giorni da non accettare di proseguire su Playa Esperanza. Voleva tornare a casa e… mangiare! Lo sta raccontando anche tra le sue stories su Instagram, ma non è mancato il suo primo messaggio su Instagram. Tornata in possesso del suo telefono, Drusilla ha scritto di non avere parole per descrivere come si sente. E quindi ha spiegato:

“Mai mi sarei immaginata di ricevere un apprezzamento e un sostegno del genere, ancora non riesco a rendermene conto, mi pare di galleggiare in un sogno. La parola grazie non basta per esprimere le emozioni che provo verso tutte le persone che mi hanno amata e capita. Perché non si è trattato solo di un gioco, mi avete accettata per come sono fatta e così facendo io stessa mi sono voluta più bene”

Queste le prime parole di Drusilla Gucci dopo l’Isola 2021. Nel messaggio ha aggiunto ancora che per lei è stato un percorso molto duro, tuttavia sapere che in Italia c’era tantissima gente a fare il tifo per lei le è stato molto di aiuto. Questo affetto l’ha resa molto felice, quindi a tutti coloro che l’hanno supportata è andato il suo grazie. Inutile dire che sotto questo post ci sono centinaia di commenti pieni di complimenti e affetto per lei. Quindi Drusilla ha ringraziato ancora una volta per le parole meravigliose, scrivendo di essere veramente felice.