Drusilla Foer ricoverata: saltano gli spettacoli teatrali, come sta

Apprensione per Gianluca Gori, meglio conosciuto con il nome d’arte Drusilla Foer. L’attore è stato ricoverato nelle scorse ore a causa di una polmonite bilaterale. Il problema di salute ha reso necessario l’annullamento di alcuni suoi spettacoli in giro per l’Italia. Ad esempio è saltato l’appuntamento Venere Nemica al Teatro Galli di Rimini previsto per il prossimo mercoledì 28 febbraio. Gori, nel primo pomeriggio di lunedì 26 febbraio, ha rassicurato tutti tramite un simpatico video pubblicato sui suoi profili social dal nosocomio in cui sta ricevendo le cure per la guarigione.

Drusilla Foer, che fu co-conduttrice di Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo nel 2022, nel filmato divulgato su Instagram ha ripreso alcuni familiari intorno al suo letto d’ospedale. Con loro ha riso e scherzato, oltre a chiarire il motivo del ricovero, che è appunto una polmonite bilaterale. Nella gag improvvisata con i propri cari, si sente chi le ricorda che ormai ha una certa età e ironicamente le consiglia di ricominciare a muoversi lentamente.

Un altro gli suggerisce di iniziare a pensare agli eredi e di stilare un testamento. “Ma, ma, cosa dite? Uccellacci del malaugurio”, scherza Foer che aggiunge: “Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora!”. Drusilla ha concluso con uno speranzoso “ci vediamo presto”. Il problema di salute che ha colpito Gori non è certo da sottovalutare, ma pare che la situazione sia assolutamente sotto controllo e che tra qualche giorno il l’attore e regista potrà essere dimesso, salvo complicazioni dell’ultimo minuto.

Drusilla Foer tra teatro, cinema e televisione

Drusilla Foer si è imposta come personaggio sia in tv sia in teatro. Sul piccolo schermo la si ricorda a The Show Must Go Off (LA7, 2012), StraFactor (Sky Uno, 2017 – giudice), Matrix Chiambretti (Canale 5, 2018 – opinionista), CR4 – La Repubblica delle Donne (Rete 4, 2018-2020 – opinionista), Ciao maschio (Rai 1, 2021), al Festival di Sanremo (Rai 1, 2022), ai David di Donatello (Rai 1, 2022) e a Drusilla e l’almanacco del giorno dopo (Rai 2, 2022-2023).

A Teatro è stata protagonista di Eleganzissima (2017-2019, 2021-2023), Venere nemica (regia di Dimitri Milopulos – 2020) e Historie du soldat (regia di Giancarlo Marinelli – 2021-2022) al Teatro olimpico di Vicenza.

Diverse anche le apparizione cinematografiche. Come Gianluca Gori ha recitato in Magnifica presenza, regia di Ferzan Özpetek (2012), Riccardo va all’inferno, regia di Roberta Torre (2017) e Il cacio con le pere, regia di Luca Calvani (2023). Nei panni di Drusilla Foer eccola in Sempre più bello, regia di Claudio Norza (2021) e Cattiva coscienza, regia di Davide Minnella (2023).