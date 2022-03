Drusilla Foer: nuovo impegno in tv a fianco di Carlo Conti, dove la vedremo

La performer tornerà presto in televisione alla conduzione di un importante show in veste di spalla del celebre conduttore. Ecco quando la rivedremo in Rai

Drusilla Foer è finalmente pronta a tornare in televisione, nuovamente nelle vesti di “spalla” di un conduttore suo collega. In base a quanto riportato quest’oggi da Davide Maggio, infatti, rivedremo la performer in prima serata il prossimo 3 maggio, in occasione della cerimonia di assegnazione dei David di Donatello 2022.

Quella dei 67° David di Donatello, in onda su Rai Uno alle ore 21:30, sarà la prima occasione in cui il loro storico presentatore Carlo Conti non condurrà tutto solo. Dopo l’ottima accoglienza ricevuta sul palco del Festival di Sanremo, Drusilla Foer è dunque riuscita a ritagliarsi un nuovo spazio.

L’artista, salita sul palco dell’Ariston per la terza serata della kermesse, aveva incantato un po’ tutti, per garbo e simpatia. Gianluca Gori (questo il suo vero nome) era riuscito ad intrattenere il pubblico senza trascinarsi dietro quel pesante fardello di gossip e trash che aveva pesato sulle teste tutte le altre quattro “vallette”, Sabrina Ferilli in particolare. Sembrava dunque fin subito piuttosto scontato che il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, le avrebbe concesso un’altra occasione.

Già in conferenza stampa a Sanremo, a proposito, Coletta aveva anticipato ai giornalisti la possibilità di riavere Drusilla Foer in Rai. “Ci pensavo proprio ieri mentre la vedevo sul palco, le darei una seconda serata, ma sono davvero risposte epidermiche” aveva commentato il direttore di Rai Uno.

Quella dei David di Donatello 2022, in ogni caso, non è nemmeno l’unica occasione che di recente Drusilla Foer ha avuto di tornare in tv. In un primo momento, infatti, sembrava proprio che l’avremmo vista a Ci vuole un fiore. Eppure, all’ultimo, qualcosa è cambiato.

Lo show “ambientalista” di Rai Uno, a quanto pare, non aveva convinto la diretta interessata. Come riportato da Dagospia, Drusilla Foer “sarebbe scappata a gambe levate”. Il motivo? Sembra che dopo aver scoperto il cast e il format la performer avesse annusato puzza di flop.

I David di Donatello, al contrario, sembrano proprio essere l’occasione giusta per Drusilla e, chi lo sa, anche un passo ulteriore di avvicinamento ad una possibile prima serata, magari in solitaria.