Drusilla Foer debutta con Almanacco, c’è Amadeus a sorpresa: il consiglio

Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, ha debuttato oggi, 6 giugno 2022. alla conduzione di un suo programma in onda su Rai2. Si tratta di Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, revival del classico contenitore trasmesso su Rai1 dalla fine degli anni Settanta alla metà degli anni Novanta. A spronare la Foer in questa occasione è stato Amadeus, che si è collegato a distanza ed ha fatto i suoi migliori auguri all’artista per la sua nuova avventura.

Drusilla Foer è alla guida della nuova versione de L’Almanacco del Giorno Dopo. Nel corso della prima puntata del rivisitato contenitore Rai l’alter ego di Gianluca Gori ha ricevuto una piacevole sorpresa. Amadeus, colui che l’ha voluta fortemente al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo 2022 facendola conoscere al grande pubblico, è apparso per mostrarle il suo supporto.

Tra la Foer e il conduttore ravennate si è generato un simpatico siparietto. L’artista, come al solito, ha usato del sarcasmo rivolgendosi così al 59enne: “Io sono a pezzi, mi hanno dato la conduzione di un programma. Co-condurre è molto meglio, non è che te sei libero e la fai con me la co-conduzione? Ti supplico”. La conduttrice ha scherzato sul fatto che l’ultima volta che lei e “Ama” sono apparsi insieme in TV, in occasione di Sanremo, quest’ultimo era il padrone di casa dello show e lei la co-conduttrice.

Amadeus è stato al gioco ribattendo così: “No io ti guardo volentieri, adesso relax, tocca a te”. “Non ci capisco niente, non so come funziona, sono anziana” ha risposto la Foer, che ha continuato a prendere in giro sé stessa.

Lo scambio si è concluso con le sagge parole del conduttore e direttore artistico della kermesse sanremese, ormai un veterano della televisione italiana. “Sii te stessa, se poi qualcosa non funziona the show must go on, cavalca la cosa che non funziona”, questo il messaggio, sicuramente molto gradito, del ravennate.

Drusilla Foer ha fatto letteralmente furore a Sanremo 2022. Dopo la sua esperienza come co-conduttrice di una delle serate della kermesse le si sono spalancate le porte in Rai. Fin da subito si è discusso di possibili programmi da sottoporle. L’alter ego di Gianluca Gori ha però selezionato con cura le proposte, scartando ad esempio Ci Vuole Un Fiore.

Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo è un appuntamento fisso di Rai2. Lo show va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 e ogni puntata ha una durata di circa trenta minuti. Ogni giorno la conduttrice ha il compito di affrontare le tematiche più disparate, raccontando storie legate a fatti e personaggi con la sua particolare impronta.