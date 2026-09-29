Dramma per Jessica Battistello di Temptation Island, ha perso il bambino: “Il battito non c’era più”

Dramma per Jessica Battistello, ex volto di Temptation Island 2019 (nel reality delle tentazioni partecipò con l’allora fidanzato Andrea Filomena). La 32enne, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha reso noto di aver dovuto affrontare un aborto spontaneo un mese fa. Il bimbo che portava in grembo non c’è più. La giovane, che da tempo ha lasciato l’Italia trasferendosi nella Repubblica Dominicana con il marito Stefano Francescato e il figlio Gabriel (2 anni), ha raccontato che durante un’ecografia il medico l’ha messa al corrente del fatto che il battito non c’era più.

Jessica Battistello di Temptation Island racconta l’aborto spontaneo

“In pochi secondi tutto cambia”, ha dichiarato Battistello, riflettendo che oltre al dolore per la perdita di un nascituro, chi deve affrontare un aborto spontaneo lotta anche con i sensi di colpa e con la sensazione di avere sbagliato qualcosa per spiegare un dramma che, in realtà, una spiegazione non ce l’ha. “La cosa più strana di un aborto è che da fuori sembra non essere successo niente”, ha aggiunto, evidenziando come per il resto del mondo la vita continua come se nulla fosse, mentre per una madre c’è il buio, dopo che si interrompe una vita umana che già era stata immaginata.

“Ho capito quante donne potrebbero avere dentro una storia simile in silenzio”, ha dichiarato, cercando di essere d’aiuto a tutte quelle persone che hanno vissuto casi come il suo. Ha anche rimarcato che sbaglia chi crede che ci sia meno dolore quando la gravidanza si interrompe poco dopo essere cominciata. La sofferenza è comunque grande. Jessica, anche su tale punto, sembra aver colto nel segno, visto che molte donne le hanno scritto condividendo le sue parole e parlando delle loro esperienze.

Le vip che hanno raccontato di aver avuto aborti spontanei

Nel mondo dello spettacolo, negli ultimi anni, sono sempre di più le donne che rendono pubblici gli aborti spontanei affrontati. Ad esempio ne ha parlato Giada Giovanelli, anche lei ex protagonista di Temptation Island, che nel 2021 rivelò di aver perso il bambino che aspettava durante il primo trimestre di gravidanza.

Bianca Atzei nel 2021 aveva fatto sapere pubblicamente di aver perso il bimbo dopo essersi sottoposta a un percorso di fecondazione assistita. Oggi è madre di Noa Alexander, nato nel 2023 dalla relazione con l’ex compagno Stefano Corti. Anche Francesca Barra e Costanza Caracciolo hanno riferito di aver avuto un aborto spontaneo.