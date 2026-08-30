Dramma in mare, morto Silvano Loia: era il compagno di Francesca Neri, ex moglie di Claudio Amendola

Dramma tra Tarquinia e Montalto di Castro: sabato 29 agosto è morto in mare Silvano Loia. Il 52enne, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, è affogato sulla litoranea Viterbese. Lo riferisce Il Corriere della Sera. L’allarme è scattato su una spiaggia in località Sant’Agostino, dopo che intorno alle ore 11 un gruppo di amici che era con il manager non lo ha più visto tornare a riva dopo un bagno. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto, dando il via alle ricerche con un natante e con una moto d’acqua dei vigili del fuoco. Sono entrati in azione anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero.

Morto Silvano Loia, compagno di Francesca Neri: il manager è annegato

Le ricerche si sono concluse con un esito tragico. Intorno alle 19, a cinque metri di profondità e non distante dalla riva a Montalto di Castro, è stato individuato il corpo senza vita di Loia. Nella giornata di domenica 30 agosto è arrivata la conferma dell’identità della vittima. Sono stati avviati gli accertamenti e le indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso. Non viene escluso che il manager sia annegato dopo essere stato colpito da un malore.

La storia con Francesca Neri dopo la separazione di lei da Claudio Amendola

Loia era legato sentimentalmente a Francesca Neri. Le prime paparazzate di coppia risalgono al 2024, quando i due furono immortalati insieme a Firenze. In precedenza l’attrice è stata a lungo legata con Claudio Amendola, dal quale si è separata nel 2024. Loia era procurement manager di Rai Way Spa, responsabile acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai.

Per il momento Neri non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.

Francesca Neri e Claudio Amendola si sono conosciuti nel 1997 sul set de Le mani forti. Scoccò la scintilla e sbocciò un grande amore. Dalla loro unione nacque Rocco nel 1999. Dopo 13 anni di fidanzamento, i due attori si sono sposati in privato l’11 dicembre 2010 a New York. Nell’ottobre 2022 c’è stata la separazione. Amendola, in precedenza, era stato sposato dal 1983 al 1997 con la doppiatrice Marina Grande, dalla quale ha avuto due figlie, Alessia, nata nel 1984, e Giulia, nata nel 1989.