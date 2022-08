Claudio Amendola e Francesca Neri, storia finita: il gossip

By

Una notizia abbastanza clamorosa è apparsa quest’oggi sulle pagine del magazine Diva e Donna: Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbero a quanto pare deciso di chiudere la loro relazione, considerata una delle più solide del mondo dello spettacolo italiano. Si sarebbe così chiusa (il condizionale, per ora, è d’obbligo) una storia d’amore durata ben 25 anni, questo secondo quanto racconta il giornale.

Su Diva e Donna (e come riportato anche da Il Sussidiario) si racconta che le voci di corridoio sulla separazione fra Claudio Amendola e Francesca Neri si stanno rincorrendo da ormai diversi giorni negli ambienti romani. I pettegoli hanno raccontato che l’ex protagonista de I Cesaroni avrebbe già portato via dalla casa dove viveva con la moglie le sue cose. Ad insospettire in particolare sono stati i continui andirivieni dell’attore, che si sarebbe già recato più e più volte nella sua nuova abitazione.

Per il momento questi restano gossip spiccioli, e come tali devono essere presi. Né Francesca Neri né Claudio Amendola, infatti, hanno ancora avuto occasione di commentare i rumor.

Francesca Neri e Claudio Amendola: la loro storia d’amore, come si erano conosciuti

I destini dei due attori si sono incrociati per la prima volta in assoluto nel 1997, sul set del film diretto da Franco Bernini Le Mani Forti, nel quale interpretarono i ruoli dei due protagonisti, la psicanalista Claudia Martinelli e il suo paziente Dario Campisi.

Dopo tanti anni di relazione, la coppia aveva deciso di convolare a nozze nel 2010, con una cerimonia a New York che tuttavia non ha valore legale nel nostro paese. Il loro, fino ad oggi, è quindi ufficialmente una sorta di matrimonio sui generis. Ad oggi, la coppia ha un solo figlio, Rocco, nato nel 1999.

Come Claudio Amendola ha aiutato Francesca Neri nel suo periodo più buio

L’attrice e produttrice cinematografica è stata costretta negli ultimi anni ad un doloroso ritiro dalle scene. Il motivo dietro questa scelta obbligata è una cistite interstiziale molto invalidante che l’ha colpita nel 2016. Di questa condizione l’attrice ha parlato anche nel suo libro, Come carne viva, dove ha raccontato che Amendola l’ha “salvata“, rimanendo al suo fianco anche nei momenti più difficili nonostante fosse stata lei stessa ad allontanarlo, per il suo beme.

Della malattia, fra le altre cose, l’attrice aveva parlato in modo approfondito in una lunga intervista concessa lo scorso anno a Verissimo.