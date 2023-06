Dramma Annalisa Minetti: “Buio totale, vista persa completamente”

Annalisa Minetti negli anni ha collezionato una serie di successi che l’hanno resa famosa in diversi ambiti: nel 1997 ha partecipato a Miss Italia mentre l’anno successivo ha vinto sia la sezione giovani che la sezione big del Festival di Sanremo con il brano Senza te o con te. C’è chi però la ricorda in veste sportiva: poco dopo la sua apparizione a Sanremo infatti, la Minetti ha deciso di dedicarsi a quella che è la sua seconda passione, lo sport. Nel 2012 ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra e ai Campionati Europei di atletica leggera paralimpica mentre cinque anni dopo, nel 2017, si è aggiudicata la medaglia d’oro alla Maratona di Roma.

Insomma una personalità sicuramente molto dinamica quella che caratterizza Annalisa Minetti: un personaggio che negli anni ha fatto spesso parlare di se, purtroppo non solo in seguito avvenimenti positivi. Infatti negli ultimi anni si è discusso molto della patologia che l’ha colpita: la donna ha infatti drammaticamente perso la vista, a causa di una grave malattia.

Annalisa Minetti e il buio completo

Annalisa Minetti ha raccontato di come abbia perso completamente la vista nel corso di una intervista a La verità. A soli 46 anni l’atleta e cantante ha dichiarato di aver perso la capacità di vedere poco alla volta: fino a poco tempo fa infatti ha raccontato di riuscire ancora a distinguere delle ombre mentre ora è il buio totale. “Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”, ha dichiarato l’atleta.

Come anticipato la causa della cecità di Annalisa Minetti sarebbe da imputare a una patologia oculare che l’ha colpita quando era giovanissima, ad appena 26 anni, e che l’ha portata a perdere gradualmente la vista. La patologia in questione ha un nome: si chiama retinite pigmentosa, accompagnata alla degenerazione maculare. L’artista ha raccontato più volte di come ha avuto inizio la malattia e della sua prima manifestazione, avvenuta mentre stava studiando per l’esame di guida. Nonostante tutto però Annalisa Minetti non si è mai fatta abbattere e ha combattuto con le unghie e con i denti per godersi la vita fino all’ultimo momento in cui sarebbe riuscita a vedere con i suoi occhi il mondo che la circondava.

Spesso la malattia rende deboli le persone che ne sono colpite ma questo non è stato il caso di Annalisa Minetti: la patologia l’ha resa una donna molto forte, capace di affrontare tutti i problemi della vita con coraggio e con il sorriso. Poco tempo fa inoltre, la cantante aveva sperimentato degli occhiali innovativi che avrebbero potuto restituirle un po’ di vista al fine di riuscire a leggere le fiabe ai propri bambini.