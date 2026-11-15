Dramma al concerto di Elisa, donna muore per un infarto: la cantante in lacrime annulla l’evento

Doveva essere un sabato sera di festa per Monica, che non vedeva l’ora di ascoltare dal vivo a Bologna Elisa. E invece in un attimo si è passati dall’euforia al dramma: la donna, 55 anni e residente nel capoluogo dell’Emilia Romagna, poco prima che iniziasse il concerto della cantante dall’Estragon, storico locale bolognese in zona Parco Nord, è stata colpita da un arresto cardiaco. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Monica è stata portata d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola, ma, purtroppo, le sue condizioni erano troppo gravi. Sono così risultati vani i tentativi di rianimazione da parte dei medici. L’epilogo è stato tragico: la 55enne è morta. Non appena ha appreso la notizia, Elisa è salita sul palco piangendo e ha fatto sapere di aver annullato il concerto per rispetto della vittima e dei suoi familiari.

Elisa, donna muore poco prima del concerto: l’artista in lacrime annulla l’evento

“I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi”, ha scritto l’artista friulana in una storia Instagram diffusa in piena notte. Da quanto riportato dal Corriere della Sera, il concerto era stato riservato soltanto ad alcuni membri del fan club di Elisa. All’Estragon erano attese circa un migliaio di persone tra cui Monica che al locale era arrivata nel pomeriggio per riuscire a ottenere un posto nelle prime file in vista dello spettacolo serale.

Poco dopo le 21, a pochi minuti dall’inizio del concerto, la 55enne ha accusato un infarto. Chi le era vicino si è reso conto che non stava bene e ha lanciato l’allarme. Subito è giunta la barella ed è stata condotta fuori dalla struttura e poi caricata su un’ambulanza che l’ha portata in ospedale. Il quadro clinico si è aggravato ulteriormente fino al decesso.

Elisa, dopo essere stata messa al corrente della tragedia, è salita sul palco in lacrime e, assieme a Lele Roveri, gestore dell’Estragon e nota figura della musica emiliana, ha spiegato ai fan di aver deciso di non esibirsi. “Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta. Eravamo qui per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte ma in maniera costruttiva, questo ci ricorda quanto tutto sia prezioso”, avrebbe detto Elisa ai presenti, che le hanno tributato un applauso.

Lele Roveri ricorda la tragedia avvenuta fuori dall’Estragon 15 anni fa

Oltre ad Elisa, ha commentato la vicenda anche Roveri che ha menzionato un dramma avvenuto circa 15 anni fa. “Ogni sera, insieme alla speranza che tutto vada bene, che gli artisti siano felici e che il pubblico si diverta, ce n’è una ancora più importante, forse la più semplice e la più grande di tutte: che alla fine ognuno possa tornare a casa, sano e salvo, dalle persone che gli vogliono bene”, ha scritto il gestore dell’Estragon.

“È un pensiero che mi accompagna da anni – ha continuato Roveri – da quando una sera del 2011 una ragazzina di Molinella, si chiamava Lucia, morì investita da un’auto proprio qui fuori, mentre attraversava via Stalingrado per venire all’Estragon al concerto delle Luci della Centrale Elettrica. Ho passato giorni con il rimorso di non aver potuto fare nulla”.

E ancora: “Una ragazza che era venuta per condividere la passione per la sua artista preferita che non tornerà a casa. Non riesco a immaginare il dolore della sua famiglia, dei suoi amici, di chi la stava aspettando. E non ci sono parole che possano rendere meno terribile quello che è successo. Sono dovuto salire sul palco per dare la notizia”. “In momenti come questo, tutto ciò che normalmente riempie le nostre giornate, i problemi, le preoccupazioni, le soddisfazioni, perde improvvisamente importanza. Rimane soltanto un dolore profondo e il pensiero di una vita spezzata troppo presto”, ha concluso Roveri.

La nota dell’Estragon

Anche il locale ha diramato un comunicato dopo la morte di Monica: “Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene”.