Drake sorprende tutto il mondo: il gesto del rapper per la bambina malata di cuore

Drake sorprende tutto il mondo facendo un regalo inaspettato a una sua piccola fan malata di cuore

Questa volta Drake ha davvero sorpreso tutto il mondo. Il noto rapper canadese ha deciso di fare un regalo di compleanno molto speciale e, soprattutto, inaspettato a Sofia, una bambina di 11 anni. La piccola si trova attualmente ricoverata al Lurie Children’s Hospital di Chicago, in attesa di ricevere un trapianto al cuore. Inaspettatamente dalla porta della sua stanza ha fatto il suo ingresso l’ex fidanzato di Rihanna. Un gesto quello del noto rapper che ha sorpreso non solo i suoi fan, ma tutto il mondo. Si tratta sicuramente di una sorpresa che riuscirà a dare ancora più forza e coraggio alla bambina che sta lottando. La piccola aveva dichiarato, attraverso un video su Instagram, che il suo più grande desiderio era quello di incontrare Drake. Non appena ha saputo di questa richiesta, il cantante non ha potuto fare a meno che realizzare il sogno della bambina 11enne. Dai video che compaiono ora sul web è possibile vedere il rapper felice di abbracciare Sofia, che non si sarebbe mai aspettata di ricevere una simile visita in ospedale.

Drake e il regalo di compleanno per Sofia, la piccola fan che aveva espresso il desiderio di incontrarlo

Drake non poteva fare sorpresa più bella alla sua piccola fan, che desiderava di incontrarlo. Quando Sofia ha visto entrare il suo idolo dalla porta della sua stanza in ospedale non poteva credere ai suoi occhi. Infatti, la bambina non è riuscita a parlare per qualche minuto. Una sorpresa che le ha portato una grande gioia, in un periodo difficile. Tanti sono i selfie che si sono scattati durante questo incontro. Drake ha, inoltre, lasciato il suo autografo all’11enne, con cui ha anche scambiato qualche chiacchiera. I due hanno cantanto insieme l’ultimo singolo del rapper nella stanza dell’ospedale, luogo in cui qualche giorno prima Sofia aveva espresso il suo desiderio di incontrare Drake.

Drake stupisce tutti: la dichiarazione del cardiologo dopo la sua visita a Sofia

E così Drake è riuscito a fare felice una sua piccola fan. Il cardiologo pediatrico del Lurie Hospital, Bradley Marino, ha dichiarato che per Sofia questo è un giorno speciale. L’uomo ha affermato che durante la visita del rapper, la piccola “non è stata una paziente malata, ma solo una bambina fan di un grande artista”. Dunque, possiamo dire che Drake è riuscito a compiere un gesto sorprendente!