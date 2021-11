Drag Race Italia, duro attacco: Instagram cancella l’account, l’ira di Zorzi

By

Drag Race Italia è arrivato finalmente su Discovery +, proprio nelle scorse ore, con la prima puntata. Ma il debutto ha segnato un duro colpo. In queste ore, l’account Instagram ufficiale del programma ha subito varie segnalazioni, da parte di alcuni utenti. A questo punto, il social network si è ritrovato costretto a cancellare il profilo! Non è di certo una bella notizia questa e il web si sta ribellando alla decisione. Non ci sono commenti negativi legati alla scelta presa da Instagram, bensì a quella fatta da questi utenti che hanno segnalato.

Il pubblico è davvero sconvolto per quanto accaduto nelle ultime ore. Incomprensibile il fatto che ancora ci siano persone che intendono ostacolare le grandi novità. A quanto pare sì, sebbene ci siano davvero tantissimi spettatori che stanno commentando positivamente l’esordio del format che vede tra i giudici Tommaso Zorzi. Ed è proprio lui a ribellarsi in queste ore, dicendo la sua sulle segnalazioni che questi utenti hanno fatto all’account Instagram di Drag Race Italia.

“Sì, hanno segnalato il profilo di Drag Rae e lo hanno chiuso”, conferma così Zorzi quanto accaduto nelle ultime ore. L’ex gieffino prosegue e condivide un’espressione napoletana usata per mandare a quel paese una persona o per insultarla: “Afammocc a kittamuort”. Infine, sicuramente deluso per la situazione, Tommaso conclude: “Bienvenidos en Italia”.

Ed è proprio su questo che si basano i commenti degli spettatori furiosi. “L’Italia ha paura di questo programma e quello che è successo all’account è la prova. Ma bisogna fare più rumore che mai” e ancora “Viviamo in un paese dove viene chiuso il profilo Instagram di DragaRaceItalia per le troppe segnalazioni. Io mi vergogno di essere italiano”.

Per quanto è successo c’è tanta delusione da parte del pubblico, che si dichiara entusiasta dell’esordio della prima edizione italiana del programma statunitense. C’è chi a quanto pare non ha apprezzato la novità e ha perso il proprio tempo a segnalare un account Instagram.

Otto drag queen, provenienti da tutta Italia, mostrano il loro talento e raccontano le proprie storie in una grande sfida. Il vincitore si aggiudica il titolo di Italia’s First Drag Superstar.

Sono in tutto sei le puntate che Discovery+ condividerà e la prima è già disponibile. Il talent show prevede la presenza fissa dei tre giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.