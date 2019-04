Dove come quando vedere il Grande Fratello 2019: tutti gli appuntamenti

Grande Fratello 2019, come e dove seguirlo: tutti gli appuntamenti in tv e sul Web

Dove, come e quando seguire il Grande Fratello 2019? La 16esima edizione del padre di tutti i reality show è cominciata e i veri appassionati sono già alla ricerca di dirette e daytime. C’è bisogno di un po’ di tempo per appassionarsi ai nuovi concorrenti, ma anche loro devono conoscersi e per questo seguirli in questi primi giorni sarà ancora più interessante. Non perdete dunque gli appuntamenti col Gf 16! I daytime andranno in onda su Canale 5 e su Italia 1, a partire già da oggi. La striscia quotidiana su Canale 5 andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15, subito dopo Uomini e Donne.

Dove e quando seguire il Gf 16: tutti gli appuntamenti su Canale 5, Italia 1 e La 5

Il daytime su Canale 5 non sarà l’unico, perché ci sono anche due appuntamenti su Italia 1: il primo alle ore 13.00 (è una replica), il secondo invece alle ore 19.00. Il daytime del Grande Fratello non va messo da parte a favore della diretta, perché nei daytime vanno in onda i confessionali e sono un aspetto fondamentale per capire le dinamiche della Casa! La diretta del Gf 2019 su Mediaset Extra ci sarà, ma non h24: dalle 10 della mattina fino alle 2 di notte, quando si interromperà come la scorsa edizione condotta da Barbara d’Urso. Ma anche su La5 sarà possibile seguire i ragazzi: dal lunedì al venerdì ci sarà la diretta dalle 13.30 alle 16 e poi in seconda serata, fino alle due di notte. La diretta è disponibile anche sull’app Mediaset Play e sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Replica Grande Fratello: come rivedere la puntata del lunedì sera

L’appuntamento in prima serata invece è per il lunedì sera, su Canale 5. Ma dopo aver visto dove, come, quando seguire il Grande Fratello 2019, scopriamo invece quando è possibile rivedere la puntata del lunedì. La replica della puntata del Gf è programmata per il giorno successivo, quindi il martedì sera su La5 intorno alle 21.10.