Dori Ghezzi: i rapporti oggi con la figlia Luvi e con Cristiano De André

Dori Ghezzi, 75 anni, ha vissuto una delle love story più note d’Italia. Con Fabrizio De André la scintilla scoccò nel 1974, mentre le nozze arrivarono nel 1989 dopo aver vissuto insieme la disavventura del rapimento da parte dell’Anonima sequestri nel 1979. Dalla morte di Faber, capitata nel 1999, la cantante gestisce il patrimonio artistico del marito defunto.

La coppia ha avuto una figlia, Luisa Vittoria detta Luvi De André, nata nel 1977 e anch’ella impegnata musicalmente. Fabrizio, nel corso del primo matrimonio con Enrica è diventato padre anche di Cristiano, pure lui attivo nel settore musicale.

Luvi è sposata con un musicista e ha un figlio di sei anni di nome Demetrio. Ha esordito come corista in uno degli ultimi tour del padre nel 1996.

Dori Ghezzi, il legame con la figlia Lusia ‘Luvi’ e con il primogenito di Faber

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Dori ha parlato del rapporto che ha con la figlia e con Cristiano De André. Con quest’ultimo ha reso noto di andare d’accordo e che ci sono “buoni rapporti anche se, purtroppo, discontinui”. Quindi ha aggiunto: “Credo mi consideri un punto fermo per lui, ed io sono ben disposta a sostenerlo, quando me lo permette”.

Per quel che riguarda Luisa Vittoria ha fatto sapere che è una madre ottima, “purtroppo assente. Del resto a qualcuno somiglierà. Ha 43 anni ed è una brava mamma, felicemente legata al suo compagno Robin. Nel 2014 è nato Demetrio. In omaggio al cantante degli Area”, ha raccontato la Ghezzi.

Dori Ghezzi, l’amore prima dell’incontro con Fabrizio De André

Sempre con il quotidiano di via Solferino, Dori ha parlato anche delle relazioni avute prima di incontrare Faber. La cantante ha dichiarato di aver sempre “avuto una grande considerazione del sesso” in quanto lo considera un “bene da salvaguardare”. “A 21 anni scelsi con cura un uomo che mi piaceva particolarmente. Giocai a carte scoperte. Funzionò benissimo”, ha aggiunto.

Visse anche un chiacchierato flirt con il cantante e collega Mal. In passato si parlò pure di una relazione con il calciatore Gianni Rivera. Tuttavia la love story non ci fu mai. Si trattò di una bufala: Gianni e Dori è vero che si conoscevano, ma non ci fu niente di più di una sana amicizia.

Per quel che riguarda il versante artistico, negli Anni Settanta consolidò il successo grazie a una brillante collaborazione con il cantante americano Wess. Il duo vocale ha segnato quegli anni con brani entrati nell’immaginario collettivo come ad esempio la canzone Un corpo e un’anima.