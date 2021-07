Donnarumma: il gesto per la fidanzata e l’incontro con Berlusconi

Dopo aver fatto esultare l’Italia intera nella finale dei campionati europei 2020 a Wembley – dove la Nazionale italiana ha battuto la temuta Inghilterra, salendo così sul podio – Gigio Donnarumma è prima volato a Parigi per unirsi al Paris Saint Germain, quindi è ritornato in Italia per trascorrere le vacanze.

Nella giornata odierna il celebre portiere della Nazionale di Mancini ha condiviso alcuni scatti dei suoi giorni di relax in Sardegna. Stando alle indicazione fornite sui suoi account ufficiali, Gigio è stato ospite niente poco di meno che del presidente Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia si è concesso ad uno scatto con il calciatore. Immagine che neanche a dirlo è stata immediatamente condivisa sull’account ufficiale di Donnarumma. Un incontro importante, che il calciatore ha commentato scrivendo: “Sempre un onore ed un privilegio incontrare il presidente Berlusconi“.

Una foto che attesterebbe quindi la stima reciproca ed il legame che unisce l’ex proprietario del Milan ed il campione. Sono stati in tanti negli ultimi giorni a domandarsi che fine avesse fatto Alessia Elefante, la fidanzata del calciatore. La serenità che Gianluigi ha in campo in parte si deve sicuramente a questa splendida ragazza.

Si, tanto bella fuori quanto dentro. Lei è sempre stata molto schiva e riservata. Nessun account pubblico sui social. Un modo per proteggere la sua bella storia d’amore con il calciatore, che proprio qualche tempo fa le avrebbe regalato un anello con diamante rosa dal capogiro.

Nonostante entrambi siano giovanissimi, sorprende in loro la loro sicurezza e determinazione. Sono innamorati, affiatati e complici. E questo si vede anche dall’ultimo scatto che Donnarumma ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram.

Uno scatto dove Gigio e Alessia si trovano fianco a fianco in barca baciati dal sole della Costa Smeralda. A commento dello scatto due parole brevi, precise, concise ed incise: “My life“. Ovvero la mia vita. Eh si, Gigio lo può dire bene, Alessia è davvero la sua vita.

Ora che Donnarumma ha lasciato il Milan per unirsi al Paris Saint-Germain sono in tanti a scommettere che anche per la coppia ci saranno dei cambiamenti. Magari un trasferimento a Parigi per stare sempre al fianco del suo ‘gigante buono’?

Chissà se, complice il romanticismo della ‘ville lumière’, i due non pensino pure ad iniziare un nuovo capitolo, magari con l’arrivo di un bebè.