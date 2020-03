Donatella Rettore: “Operata in oncologia, non va bene. Devono rioperarmi”

Donatella Rettore, fulmine a ciel sereno: “Mi hanno operato in oncologia, ma non va bene. Devono rioperarmi d’urgenza. Vi voglio bene”. Il marito Claudio scosso

Donatella Rettore, in piena tempesta coronavirus, spunta su Instagram, pubblicando un post alquanto preoccupante. La cantante ha reso noto di essere stata operata di recente e che ieri ha avuto i risultati dell’esame istologico dall’Istituto oncologico veneto che la sta seguendo. E sono arrivate notizie non buone, tanto che a breve dovrà sottoporsi a un secondo intervento chirurgico. L’artista ha consigliato ai fan di evitare di contattare il marito Claudio, che è comprensibilmente scosso dalla vicenda.

“Bene, ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più…”

“Bene, ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più…”, così esordisce Donatella Rettore sui suoi profili social, prima di spiegare la sua situazione di salute: “Mi hanno operato allo Iov, Istituto Oncologico Veneto. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene”. Un fulmine a ciel sereno. La cantante aggiunge: “Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene”. Infine le parole sul marito: “Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora che è già scosso di suo”

Donatella Rettore da Mara Venier a Domenica In a gennaio

Era lo scorso 26 gennaio quando la Rettore ospite di Mara Venier a Domenica In confessò di aver scoperto di avere la talassemia a 29 anni: “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”.