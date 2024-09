Donatella Rettore, morte Franca Bettoja: la gaffe nel post d’addio

E’ venuta a mancare ieri, 13 settembre, l’attrice Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi. Tra i tanti che l’hanno ricordata c’è stata anche la cantante Donatella Rettore. Quest’ultima ha pubblicato un commovente post d’addio sui social non rendendosi però conto di aver scritto una frase dal significato non proprio positivo. I suoi follower non hanno esitato a farglielo notare nei commenti. Scopriamo quali sono state le parole precise dell’artista e perché hanno scatenato una reazione da parte dei suoi fan.

E’ morta ieri, venerdì 13 settembre, all’età di 88 anni l’attrice Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi. Tra coloro che hanno espresso il loro dolore per la sua dipartita c’è stata anche la cantante Donatella Rettore. Quest’ultima ha voluto salutare la sua amica con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. L’artista ha condiviso uno scatto che ritraeva Franca proprio in compagnia del marito Ugo, accompagnando la foto con una commovente didascalia in cui le dava il suo addio. Nel ricordare l’attrice, però, Donatella non si è resa conto di aver utilizzato delle parole dal significato per lei decisamente poco positivo!

La cantante di “Splendido splendente”, difatti se l’è un po’ gufata! Nello specifico Rettore ha scritto “Ci vediamo prestissimo” e quindi molti fan si sono preoccupati per le sue parole. Numerosi follower hanno commentato il post facendole notare la frase dal significato amaro, augurandole invece di poter vivere a lungo.

Di seguito riportiamo alcuni commenti:

Chi era Franca Bettoja

Franca Bettoja era un’attrice italiana e moglie di Ugo Tognazzi. Con quest’ultimo ha avuto due figli, Maria Sole e Gianmarco. Tra i film di maggiore rilievo in cui ha recitato segnaliamo “L’uomo di paglia”, “Il ferroviere” e “Giorno per giorno disperatamente”. Ha inoltre preso parte anche al film diretto dal marito “Il fischio al naso”. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1993 nel film “In teste rasate” dove ha interpretato la parte della madre del personaggio interpretato proprio da suo figlio Gianmarco. Si è spenta all’età di 88 anni ieri 13 settembre. A ricordarla sono stati molti volti del mondo dello spettacolo.