Donatella Rettore in confidenza, ha sofferto per la madre: “Diceva ‘Vai a vergognarti'”

La vita in diretta, Donatella Rettore si confida con Lorella Cuccarini: il giudizio della madre

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, l’ultimo spazio del programma è stato dedicato a Donatella Rettore. Il suo intervento è iniziato con un po’ di imbarazzo, comunque! La cantante sarebbe dovuta entrata in studio, annunciata da Lorella Cuccarini, sulle note di Splendido splendente, ma la base non è partita. Anche Lorella era pronta a cantare con lei, ma nulla: la musica non c’era. Così la Rettore ha improvvisato e ha detto di iniziare a cantare a cappella e così hanno fatto. Proprio in quel momento però è partita la base, loro ovviamente erano avanti e non erano sincronizzate con la base. Poi si sono fermati tutti e finalmente le due hanno regalato il duetto al pubblico.

Donatella Rettore parla della mamma: “Ho sofferto un pochetto”

Durante la breve intervista di fine puntata, la Cuccarini ha chiesto alla sua ospite di parlare di sua mamma Teresa Pisani, che è stata attrice di teatro. La madre di Donatella Rettore infatti non era molto d’accordo con la sua carriera da cantante, ancor di più per i look scelti dalla figlia per esibirsi. A tal proposito, la Rettore ha raccontato: “Mia madre? Quando ero in televisione, lei la spegneva. Mio padre andava a guardarmi al bar e ha conosciuto tutti. Mia madre diceva ‘vai un po’ a vergognarti'”. Poi ha ammesso di aver sofferto per questo mancato appoggio da parte della mamma: “Io ci ho sofferto un pochetto. Poi ho capito che lei era un’attrice che lavorava in teatro, amava il palcoscenico e non capiva accendere la televisione e vedere le cosce della figlia”.

Donatella Rettore figlia di un’attrice di teatro: il racconto a La vita in diretta

Naturalmente questo non ha impedito alla signora Pisani di amare sua figlia, seppure non abbia appoggiato le sue scelte. Quando si è ammalata, ha raccontato ancora Donatella Rettore a La vita in diretta, ha detto alla figlia che è sempre stata una bella ragazza e questo ha fatto molto piacere alla cantante.