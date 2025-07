Donatella Rettore, frecciatina a Giorgia: “Sopravvalutata”

Donatella Rettore ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in occasione dei 70 anni che compirà domani. Nel corso della chiacchierata, la cantante ha parlato della censura di un suo brano e si è abbandonata ad un commento su una sua collega. Nello specifico Rettore ha lanciato una frecciatina a Giorgia, definendola un’artista sopravvalutata ed accostandola ad un’altra nota cantante internazionale. Scopriamo meglio che cosa ha detto su di lei.

Domani, martedì 8 luglio, Donatella Rettore compirà 70 anni. In occasione del suo compleanno, la cantante di “Lamette” è stata intervistata dal Corriere Della Sera per parlare di come festeggerà e della sua carriera. Nel corso dell’intervista, la cantante ha parlato del suo brano “Benvenuto”, all’epoca censurato e scartato da Pippo Baudo per dei riferimenti troppo espliciti nel testo. Donatella si è anche abbandonata ad un commento su una sua collega, nello specifico Giorgia Todrani. Le è stato difatti chiesto quale, secondo lei, fosse la cantante più sopravvalutata.

La risposta di Rettore non ha tardato ad arrivare. L’artista ha citato proprio Giorgia, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “La cura per me”. Sebbene Donatella ne riconosca le qualità canore, definendola molto dotata, ha sottolineato come la collega non abbia portato nulla di nuovo nella musica. La cantante di “Kobra” ha difatti definito Giorgia un’imitazione di Whitney Houston, bravissima ma poco originale. Chissà se la stoccata arriverà alla diretta interessata e quale sarà la sua eventuale risposta.

In merito a chi fosse la cantante più sottovalutata, invece, Donatella Rettore ha risposto facendo il proprio nome. L’artista ha poi parlato del compleanno imminente. In merito all’età che passa ha spiegato come l’aspetto più negativo sia legato alla talassemia di cui soffre fin dalla nascita. In quanto ai festeggiamenti, invece, ha spiegato come solitamente trascorra l’8 luglio al telefono con il suo commercialista per la dichiarazione dei redditi. Rettore ha anche rivelato come in passato le sia capitato che qualcuno l’abbia pugnalata alle spalle. Nello specifico ha parlato di un suo vecchio produttore che la portò a fare delle scelte sbagliate.