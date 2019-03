Donatella Milani ferita dopo Ora o mai più: nuovo attacco ai Coach

Ora o mai più: nuove accuse di Donatella Milani a Vieni da me

Donatella Milani è tornata a puntare il dito contro i Coach di Ora o mai più. Nel salotto di Vieni da me – dove è stata ospite per la terza volta nel giro di poche settimane – la cantautrice toscana si è detta ferita per il comportamento tenuto dai giurati del programma. “Quando ho detto la frase ‘Ma chi sono questi Coach?’ non parlavo di loro professionalmente bensì umanamente. L’insegnamento che hanno dato non è stato tanto bello. Io sono stata lesa. Io insegno canto e dopo le loro critiche è probabile che nessuno venga più a lezione da me”, ha dichiarato la Milani a Caterina Balivo. “Non voglio passare da presuntuosa, ma la mia è stata solo una difesa dai loro continui attacchi”, ha aggiunto.

Donatella Milani a Vieni da me: “Mi sento ferita”

“Come donna mi sento anche ferita per il comportamento di alcuni Coach uomini che più di una volta mi hanno urlato contro ‘Stai zitta’. Non è bello”, ha sottolineato Donatella Milani a Vieni da me. “Il mio Coach ideale al posto di Donatella Rettore? All’inizio avrei detto i Ricchi e Poveri, oggi non andrei con nessuno”, ha ammesso la cantante, lasciando senza parole la Balivo. E per quanto riguarda la Rettore, la 53enne ha confidato: “Durante una pubblicità della finale ci siamo abbracciate e pure un po’ commosse. Non ho nulla contro di lei ma non riesco a cantare le sue canzoni. Inoltre le nostre prove duravano veramente poco, non più di un quarto d’ora”.

Donatella Milani e la richiesta agli autori tv

“Ho chiesto agli autori di Ora o mai più non mandare in onda quel video dove parlavo della Rettore ma loro non l’hanno fatto. La reazione di Donatella è comprensibile; non ha cantato nelle ultime puntate a causa mia: mi dispiace molto”, ha poi chiarito Donatella Milani.