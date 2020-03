Don Matteo lascia Spoleto? Sergio nei guai: anticipazioni ultima puntata

Don Matteo 12 anticipazioni ultima puntata 19 marzo: addio al parroco di Spoleto?

Siamo giunti alle anticipazioni sull’ultima puntata di Don Matteo 12, che potrebbe riservare un finale con un bel colpo di scena. Chi si aspetterebbe mai un addio di don Matteo? Potrebbe succedere, ma per una promozione. Al sacerdote verrà proposto infatti di diventare cardinale e la proposta arriverà dal Papa in persona! Ma don Matteo accetterà? Di sicuro non rinuncerà su due piedi a questa bella occasione, ma non accetterà nemmeno subito. Proseguiamo con le anticipazioni sulla decima e ultima puntata dal titolo Non desiderare la roba d’altri, in cui Sergio finirà nei guai. A casa dell’uomo verrà trovato un corpo senza vita, ma lui dirà di non saperne assolutamente nulla. Anna crederà alla sua buona fede, ma pare sarà l’unica.

Don Matteo lascia Spoleto e si trasferisce a Roma? Arriva una proposta, intanto Sergio finirà in guai seri

Il pm Nardi, che da sempre ha avuto scarsa fiducia in Sergio, non crederà affatto alla sua innocenza e indagherà per trovare prove contro di lui. Marco crederà nel coinvolgimento di Sergio nell’omicidio, Anna no: questo comprometterà un lieto fine per i due? Insomma, Marco e Anna torneranno insieme oppure tra loro è finita per sempre? Scopriremo tutto nell’ultima puntata di Don Matteo 12, intanto torniamo a parlare della promozione del parroco più amato d’Italia. Don Matteo non saprà cosa fare, ma certo avere l’occasione di diventare cardinale della Curia romana non lo lascerà indifferente. Naturalmente tutti gli amici proveranno a convincerlo a rinunciare e non riuscendoci troveranno un modo per non rinunciare al parroco nelle loro vite.

Anticipazioni ultima puntata Don Matteo 12, il parroco diventerà cardinale?

Tutti quelli che chiederanno a don Matteo di rinunciare a diventare cardinale proveranno a boicottarlo in altri modi. Aspetteranno infatti l’arrivo del Nunzio Apostolico in città per ingannarlo e raccontare che in realtà don Matteo è una persona non molto rispettabile e affidabile. Chissà di chi sarà questo folle piano… ci sarà per caso lo zampino del maresciallo Cecchini?