Don Matteo 13: numero puntate, cast, location, quando va via Terence Hill

Tutto pronto su Rai Uno per Don Matteo 13. La tredicesima stagione dell’amatissimo serial arriverà sulla Rete Ammiraglia questa sera, 31 marzo, pronta a regalare nuove emozioni e soprattutto tante sorprese ai telespettatori. Già, perché come già ampiamente annunciato questa sarà l’ultima stagione della fiction che vedrà come protagonista Terence Hill, che verrà sostituito in corsa da Raoul Bova. Scopriamo dunque insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione.

Don Matteo 13: quante puntate saranno?

Rai Uno sta per tornare con un totale di 10 episodi, in programma in prima serata a partire per l’appunto dal 31 marzo. Nei primissimi episodi continueremo a vedere Terence Hill nel ruolo di Don Matteo, che dopo tanti anni abbandonerà la diocesi di Spoleto.

Il cast e la location

Al di là della clamorosa novità dell’arrivo di Don Massimo (questo il nome del personaggio interpretato da Raoul Bova) in Don Matteo ci saranno anche new entry. Tra queste c’è Federico, giovane tormentato interpretato da Mattia Teruzzi, e Greta, una compagna di classe di Federico interpretata da Greta Alunni. Nel cast vedremo anche Valentina Anceschi, figlia dell’ex Capitano dei Carabinieri di Gubbio nonché storico amico del Maresciallo Cecchini.

Restano invece confermati i veterani Nino Frassica, Flavio Insinna, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Anche per Don Matteo 13, ovviamente, la gran parte delle riprese si sono svolte a Spoleto e nelle zone limitrofe.

Terrence Hill quando va via da Don Matteo?

E ora la risposta alla domanda che ha incuriosito tutti i fan della serie: quando dovremo dire addio a Don Matteo e accogliere il “prete in motocicletta” Don Massimo?

Don Matteo passerà il testimone a Don Massimo a partire dalla quinta puntata della serie. Non ci è dato sapere, per ora, che fine farà il personaggio di Terrence Hill. A proposito, il capo scrittura di Don Matteo, Mario Ruggeri, ha commentato: “ Ci sarà un mistero su come se ne andrà Terence Hill e su come entrerà Raoul Bova”. La parola d’ordine, insomma, è no spoiler.

L’unica grossa differenza rispetto al personaggio di Don Matteo sarà la quantità di informazioni che avremo sul passato di Don Massimo. Ruggeri, a proposito, ha aggiunto: