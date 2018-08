Don Matteo torna in tv?

Don Matteo è sicuramente una delle fiction più amate del piccolo schermo: la Rai ha fatto davvero tanti ascolti nel corso degli anni con le avventure di Terence Hill nei panni del prete più amato della televisione italiana. Anche le repliche delle stagioni passate fanno dei veri e propri numeri da record sulla Rete Ammiraglia. Eppure sembra che prima di vedere i nuovi episodi della prossima stagione dovremmo aspettare davvero tanto. Secondo quanto riporta il settimanale Spy nella rubrica I Segreti della Tv più di un anno. Le riprese non dovrebbero iniziare prima di maggio 2019, quindi con i tempi di post-produzione non potrebbe vedere luce fino al 2020.

Don Matteo in tv: quanto bisogna aspettare?

Proprio qualche tempo fa la stessa Rai ha dato conferma per la dodicesima stagione che verrà trasmessa sul canale principale della Rete entro il 2020. I fan speravano che i tempi si potessero accorciare, ma con le riprese in ritardo non pare esserci speranza. “Stop per un anno: Don Matteo, la fiction italiana più amata, salta un giro. Le riprese della prossima stagione non inizieranno prima di maggio 2019, sempre a Spoleto. Quest’anno Terence Hill non indosserà la tonaca da prete, ma le vesti del guardiaboschi per la fiction Un passo dal cielo. Si prevedono gravi danni per il turismo della cittadina umbra che con la serie è riuscita a creare un vero e proprio business turistico. Esiste addirittura un tour dove i visitatori possono curiosare tra le location viste in tv“, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

Don Matteo in tv: dove eravamo rimasti?

L’undicesima stagione di Don Matteo è andata in onda dall’11 gennaio al 19 aprile 2018. Nell’ultimo episodio Cosimo scopre di avere una forma di leucemia in stadio avanzato e gli resta poco da vivere. L’unica speranza è la donazione di midollo compatibile e l’unico sembra il padre Remo Farina, latitante da mesi. Cecchini fa credere al piccolo di essere già a Natale, così chiede a tutti gli abitanti del paese di fingere di festeggiare le feste natalizie per lui. Il padre a sorpresa si pente e tutto si conclude con una nevicata. Senza dimenticare il bacio tra Nardi ed il Capitano Olivieri. Cosa vedremo nella dodicesima stagione?