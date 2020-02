Don Matteo 12, anticipazioni settima puntata (martedì 3 marzo): Anna combattuta

Anticipazioni Don Matteo 12, la settima puntata andrà in onda martedì 3 marzo 2020: ecco perché

La settima puntata di Don Matteo 12 andrà in onda martedì 3 marzo 2020. La fiction cambierà serata la prossima settimana per evitare un nuovo slittamento. Già a febbraio il pubblico ha dovuto fare a meno di Don Matteo per due settimane: prima per Sanremo, poi per la Coppa Italia di calcio. Anche la prossima settimana ci sarà una partita di calcio su Rai 1, così hanno ben pensato di spostare la fiction con Terence Hill. Il pubblico ringrazierà senza dubbio per questa scelta, ma adesso concentriamoci sulle anticipazioni di Don Matteo 12 sulla settima puntata! Il titolo dell’episodio in onda è Non rubare e la protagonista del caso su cui i carabinieri dovranno indagare è una donna, il cui corpo verrà ritrovato senza vita a Spoleto.

Don Matteo 12, cosa succederà nella settima puntata: le anticipazioni

Sarà proprio don Matteo a trovare il corpo della donna e successivamente in città arriverà la figlia della donna, di 16 anni. La ragazza parteciperà ai funerali della madre, ma non mancherà di rivelare i suoi sospetti. Secondo lei, infatti, la madre si troverà a Spoleto per cercare la sorella gemella, perché convinta che alla nascita le sia stata portata via. Scopriremo nel corso della settima puntata di Don Matteo 12 quale sarà la verità, intanto scopriamo cosa succederà tra i protagonisti. Anna e Sergio a che punto saranno? Il capitano proverà a capire quali possono essere i suoi reali sentimenti per Sergio, forse perché ancora non ha dimenticato del tutto Marco.

Anna combattuta tra Sergio e Marco? Le anticipazioni di Don Matteo 12

A proposito del pm Nardi, in città arriverà il papà Eugenio e darà del filo da torcere al maresciallo Cecchini! Papà Nardi infatti si infatuerà di Elisa, la mamma di Anna, e userà tutto il suo fascino per conquistarla. Ma Nino non si lascerà di certo intimidire, così studierà uno dei suoi piani per far ingelosire Elisa. Fingerà di avere un’amicizia speciale con l’attrice Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.