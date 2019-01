Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 27 Gennaio 2019

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In?

Nuovo appuntamento per i telespettatori italiani. Quest’ultima Domenica di Gennaio 2019 ci attendono con grande affetto Barbara d’Urso e Mara Viener. Le due note conduttrici della televisione italiana tornano con la loro ormai consueta diretta del fine settimana. Una su Canale 5, l’altra su Rai 1. Una battaglia, quella tra le due donne, partita nel corso dell’apertura della nuova stagione televisiva. Ovviamente l’obiettivo è lo stesso, vincere la gara ai dati di ascolto. Questa volta, però, la prima rete delle tv pubblica si trova costretta a tagliare la puntata per via di uno speciale dedicato al Papa, che prenderà parte alla giornata mondiale della gioventù a Panama.

Domenica In, 27 Gennaio 2019: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier posticipa l’inizio di Domenica In alle 15.30 circa, subito dopo lo speciale servizio dedicato al Papa in Panama. La conduttrice questa volta intervisterà dei volti ben noti al pubblico italiano e anche molto amati. Come ci fa sapere Tv Blog, ci sarà in studio la meravigliosa e talentuosa Eleonora Abbagnato. La ballerina è appena stata riconfermata alla direzione del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Arriva poi Vincenzo Salemme. L’attore e regista presenterà il suo nuovo film, ‘Compromessi Sposi’. E per finire ci sarà un momento dedicato al Giornata della Memoria, che si celebra da sempre proprio il 27 Gennaio.

Barbara d’Urso: gli ospiti di Domenica Live del 27 Gennaio 2019

Da Barbara d’Urso ci sarà una maratona di grandi ospiti. Ci sarà un ospite maschile molto famoso, ma super segreto. Arrivano poi due donne famosissime che avranno qualcosa da dire nei confronti dei padri dei loro bambini. E infine, Barbara ha annunciato che aprirà una busta contenente delle informazioni riguardanti Eva Henger.