Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 25 novembre 2018

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In

Nuova sfida in tv tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Chi sarà ospite a Domenica Live e Domenica In il prossimo 25 novembre 2018? La conduttrice Mediaset ha dato qualche anticipazione nel corso della puntata del venerdì di Pomeriggio 5. Barbarella ha annunciato che avrà un’esclusiva mondiale: intervisterà Derek Deane. Quest’ultimo è un ballerino e coreografo, amico di lunga data di Lady Diana, che ha di recente rilasciato delle importanti confessioni sulla principessa defunta e sulla famiglia reale. “Parlerà per la prima volta in televisione”, ha assicurato la presentatrice napoletana.

Da Derek Deane a Ivan Cattaneo: tutti gli ospiti di Domenica Live

Oltre a Derek Dean, a Domenica Live farà ritorno Milton Morales. Il popolare ballerino cubano racconterà a Barbara d’Urso la sua nuova vita, dopo che qualche mese fa è stato arrestato a Miami. Ma ci sarà spazio anche per un uomo che sostiene di essere il figlio segreto di una famosa attrice italiana. Come sempre non mancherà lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip. Sarà presente Ivan Cattaneo, uno degli ultimi eliminati del reality show, che si scontrerà con altri ex coinquilini.

Renato Zero e non solo: chi sono gli ospiti di Domenica In

A Domenica In ci sarà invece Renato Zero, da anni grande amico di Mara Venier. Ci saranno poi gli attori Alessandra Martines, Vanessa Incontrada e Leonardo Pieraccioni.