Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 20 Gennaio 2019

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In?

Nuova domenica, nuova sfida, nuovi ospiti. Anche questo fine settimana, Mara Venier e Barbara d’Urso ci regaleranno grandi soddisfazioni. Come sempre, i telespettatori non vedono l’ora ci scoprire chi siano gli ospiti che presenzieranno alle nuove dirette di Domenica In e Domenica Live. Inutile dire che c’è anche tanta curiosità sullo scoprire chi avrà la meglio tra le due grandissime e bellissime conduttrici. Ricordiamo anche che negli ultimi mesi si è parlato davvero molto di un presunto battibecco tra le due (ex?) amiche. A tal proposito, la presentatrice di Canale 5 ha dichiarato, non molti giorni fa, di non aver litigato assolutamente con nessuno. Tornando alla puntata dei due talk-show domenicali, vediamo nel dettagli cosa hanno in serbo per tutto noi e tutti voi le due signore della televisione italiana.

Domenica In, 20 Gennaio 2019: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier torna a sorprendere i suoi fan e telespettatori con un’ondata di ospiti molto curiosi per la diretta di Domenica In attesa per il 20 Gennaio 2019. Nello studio di Rai 1, come ci rivela Tv Blog, arrivano due grandi donne e attrici. La prima è Gina Lollobrigida, nonché amica della conduttrice. La signora torna al centro dell’attenzione attraverso una nuova intervista. C’è poi un altro nome molto importante per il cinema italiano, ovvero Claudia Gerini. È attesa anche la compagna di Johnny Dorelli, nonché attrice e cantante Gloria Guida. Lunga ed esclusiva intervista anche per lo stilista Roberto Capucci, per la prima volta in tv.

Domenica Live: gli ospiti di Barbara d’Urso del 20 Gennaio 2019

Anche Barbara d’Urso sfornerà esclusive e interessantissime interviste con la sua amatissima Domenica Live, ovviamente in onda su Canale 5. Ci sarà a grande sorpresa Eleonora d’Urso, nonché sorella della conduttrice stessa. Ovviamente l’ospitata non arriva a caso. Le due sorelle stanno infatti lavorando insieme a La Dottoressa Giò. Ci saranno poi Cecchi Gori e Rita Rusic. Torna in studio anche Paola Caruso, che torna a parlare della sua storia d’amore finita in malo modo con il padre del suo bambino. E una donna molto famosa annuncerà di essere incinta.