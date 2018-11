Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 2 dicembre 2018

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In

Nuova sfida in tv tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Chi sarà ospite di Domenica Live e Domenica In il 2 dicembre 2018? Barbarella, come sempre, ha dato qualche anticipazione a Pomeriggio 5. Nel salotto domenicale tornerà Loredana Lecciso, che farà una grossa rivelazione. Si festeggerà il compleanno di Pamela Prati, che ha di recente spento le sessanta candeline. Spazio poi alle Gemelle Kessler e a Vittorio Sgarbi. Non mancherà il talk sul Grande Fratello Vip: in studio si parlerà principalmente delle ultime eliminate dal reality show, Giulia Provvedi e Jane Alexander. Infine la d’Urso intervisterà l’ex moglie di un famoso artista.

Tutti gli ospiti di Domenica In 2 dicembre 2018

A Domenica In, invece, Mara Venier accoglierà Claudia Cardinale e Amanda Lear. Isabella Rossellini e Stefania Sandrelli omaggeranno lo scomparso Bernardo Bertolucci. Si parlerà di autismo, con la storia di Franco Antonello e suo figlio Andrea. Da questa vicenda sono nati dei libri e una fondazione che aiuta le persone disabili.

Domenica In: è saltata l’ospitata di Loredana Bertè

A Domenica In doveva esserci pure Loredana Bertè, recentemente apparsa a Domenica Live, ma la cantante ha disdetto all’ultimo la sua intervista con Mara Venier.