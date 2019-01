Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 13 Gennaio 2019

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In

Torna l’appuntamento del fine settimana con Domenica Live e Domenica In. Dopo le festività natalizie, le due grandi donne della televisione italiana tornano a battersi a colpi di share. Da una parte abbiamo Barbara d’Urso su Canale 5, dall’altra Mara Venier su Rai 1. Chi vincerà stavolta la gara ai dati di ascolto!? Staremo a vedere. Intanto, vi sveliamo i nomi di alcuni degli ospiti attesi nei due studi. A quanto pare, le conduttrici hanno in serbo delle grandi sorprese per tutti i loro telespettatori e fan. Partiamo dalle persone che accoglierà a braccia aperta la simpatica ed esuberante zia di Italia.

Domenica In, 13 Gennaio 2019: tutti gli ospiti di Mara Venier

La frizzantissima Mara si prepara a riaprire i battenti in grande stile. La prima diretta di Domenica In del 2019 darà spazio a moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Poiché si avvicina la messa in onda delle nuovissime puntate della nota e amatissima fiction Che Dio Ci Aiuti, la Venier ha deciso di ospitare ed intervistare due grandissime attrici: Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci. Si torna per un momento nel passato, ricordando i momenti di lavoro condivisi tra la padrona di casa e il giornalista Gianpiero Galeazzi. Curiosissima intervista anche ad Amadeus. Il noto conduttore tv e radio aprirà il suo cuore di fronte a tutto il pubblico di Rai 1. Non potevano poi mancare i consigli su come rimettersi in forma dopo le scorpacciate natalizie che l’hanno fatta da padrone.

Domenica Live, 13 Gennaio 2019: gli ospiti e le sorprese di Barbara d’Urso

Dopo il viaggio a Cuba, Barbara d’Urso è tornata a lavoro già da una settimana con Pomeriggio 5. Questo 13 Gennaio 2019, la presentatrice riporta in onda anche Domenica Live. Gli ospiti attesi per la prima puntata di questo nuovo anno sono davvero tanti. Diretta esclusiva durante il battesimo della seconda figlia di Annalisa Minetti. Christopher Lambert sarà presente in studio e parlerà sicuramente del suo presunto matrimonio. Arriva poi anche Jana Maradona.