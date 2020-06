Domenica In, ultima puntata 28 giugno 2020: chi ci sarà tra gli ospiti

Anche questa stagione di Domenica In si avvia verso la sua conclusione. Un’edizione che resterà nella storia della trasmissione per via dell’eccessiva lunghezza – da settembre fino alla fine di giugno – ma soprattutto per via dell’emergenza Coronavirus. La pandemia ha completamente stravolto il format di Rai Uno, che per settimane e settimane è andato avanti senza pubblico né ospiti in studio ma solo con lunghi, e molte volte difficili, collegamenti. Dopo aver annunciato la chiusura al 14 giugno, la padrona di casa Mara Venier ha cambiato idea e confermato che si fermerà il 28 giugno. Un modo per recuperare le energie dopo tanti mesi di duro lavoro ma pure per guarire dalla frattura al piede. Da circa quindici giorni la conduttrice veneziana è infatti costretta ad indossare un tutore dopo che è caduta dalle scale proprio poche ore prima di cominciare la diretta.

Per l’ultima puntata di Domenica In Mara Venier chiama due amiche

Per l’ultima puntata di Domenica In della stagione televisiva 2019/2020 Mara Venier ha deciso di ospitare due amiche speciali. Due artiste piene di talento, che hanno segnato la storia del costume italiano. Stiamo parlando di Loretta Goggi e Romina Power. Entrambe sono già state in passato ospite della trasmissione domenicale. Il ritorno dell’ex moglie di Albano Carrisi non è casuale: l’attrice americana è stata protagonista della prima puntata del 2018, quella che segnava il ritorno in Rai di zia Mara e da allora Romina è diventata un vero e proprio portafortuna per Mara. La bionda presentatrice ha così creato una nuova tradizione: quella di avere la Power alla prima e all’ultima puntata di ogni edizione.

Un’altra stagione di ascolti tv record per Mara Venier a Domenica In

Per l’ennesima volta Mara Venier si è guadagnata il titolo di “regina della domenica”. Domenica In è andato alla grande pure quest’anno, ogni domenica è stata seguita da più di tre milioni di telespettatori con punte di quattro. Record per la puntata successiva al Festival di Sanremo 2020, quando zia Mara ha appassionato oltre 6 milioni di telespettatori. Numeri importanti che hanno regalato alla Venier la riconferma per il terzo anno consecutivo. Non è più un mistero, infatti, che il format resterà ben saldo nelle mani di Mara anche nella prossima stagione televisiva.