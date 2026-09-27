Domenica In travolta dalle critiche, si parla di “inizio terrificante” e di “cafonata”: pubblico infuriato

Domenica In ha riaperto i battenti. Mara Venier, alla vigilia del debutto della nuova stagione, che è ufficialmente iniziata il 27 settembre, aveva promesso novità, lasciando intendere che ci sarebbe stata una modernizzazione del programma, a partire dalla nuova sigla, firmata da Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Peccato che il pubblico, almeno a giudicare dalle reazioni a caldo sui social, di moderno e di curioso non abbia riscontrato quasi nulla. E infatti sono piovute critiche a raffica.

Domenica In apre i battenti e viene travolta dalle critiche

Non appena Mara Venier ha preso la linea ha presentato la nuova band, un coro formato da ragazzi giovanissimi capitanati dal cantante Timothy Cavicchini e i co-conduttori Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Spazio poi alla nuova sigla cantata da Ricciardi e Sannino, con tanto di ballerini in studio. Si tratta di una traccia che ha lo scopo di rappresentare la convivialità, la spensieratezza e il calore delle domeniche in famiglia. In particolare, la canzone racconta l’atmosfera allegra della domenica mattina, dell’attesa che si respira prima del pranzo e della messa in onda di “Domenica In”. Nel brano viene anche menzionata Mara Venier.

I social, mentre veniva presentata la sigla, hanno cominciato a ribollire. Su X, digitando l’hashtag #DomenicaIn è apparsa una serie di commenti a caldo durissimi. C’è chi ha parlato di “inizio terrificante”, chi di “sigla cringe senza eguali” e chi di “cafonata orribile”. E ancora: “Ma questa sigla? Ma davvero ancora questi luoghi comuni? Ma vi prego eliminatela subito, fate più bella figura”. C’è chi ha picchiato ancor più duro: “Ma solo io vedo tutto con una qualità pessima?”

Un utente ha paragonato lo stile di Domenica In a quello di BellaMa, trasmissione di Rai 2 condotta da Pierluigi Diaco, e a quello di Non è la Rai: “Ma è un frullatone di BellaMa e Non è la Rai in salsa boomer”. Altri tweet al veleno: “Oltre ogni definitivo imbarazzo. Siamo a livelli di TV locale in tutto”; “Ma hanno fatto le prove per sta caciara confusionaria allucinante?!”; “Tranquilli che già dalla prossima settimana cambieranno tutto”. Qualcuno ha azzardato una scopiazzatura di Amici di Maria De Filippi: “Ma questi ragazzi che ballano e cantano servono a ricordarci che stanno copiando Amici? Un minimo di idee riescono ad averle, in Rai?”

Subito dopo la sigla, Venier si è collegata con Savino Zaba, protagonista dello spazio il ‘Pranzo della domenica’. L’inviato si è collegato dalla casa di una famiglia italiana. Pure in questo caso, sui social sono piovute proteste. Diversi telespettatori hanno trovato il collegamento noioso e senza né capo né coda.