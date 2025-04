Domenica In, standing ovation per Eleonora Giorgi. Zia Mara in lacrime

E’ passato un mese da quando Eleonora Giorgi ci ha lasciati e per l’occasione Mara Venier ha invitato Andrea Rizzoli nello studio di Domenica In per ricordare la mamma. A differenza del fratello Paolo, l’editore non ha esitato ed ha accettato di intervenire nella puntata del 6 aprile, raccontando qualche aneddoto sull’attrice. L’intervista è stata molto toccante con un finale emozionante che ha commosso il pubblico, la conduttrice e l’ospite.

Un mese senza Eleonora Giorgi

Mara Venier ha iniziato la puntata con un omaggio a Eleonora Giorgi, l’attrice venuta a mancare un mese fa. La conduttrice e l’attrice erano molto amiche e pertanto la presentatrice di Domenica In ha voluto fortemente che Andrea Rizzoli fosse presente nello studio Rai per ricordare nei dovuti modi quella che considera un’icona del cinema italiano.

L’omaggio a Eleonora Giorgi

Andrea Rizzoli e Mara Venier hanno ricordato Eleonora Giorgi con rispetto, partendo dalla sua infanzia con la messa in onda di alcuni filmati in bianco e nero. E poi il video dell’ultima apparizione in tv dell’attrice ha fatto emozionare tutti tanto che il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation per la diva.

Ed è stato proprio in quell’istante che la padrona di casa è scoppiata a piangere e non ha potuto fare a meno di stringere in un abbraccio vero e spontaneo Andrea che, poco prima di salutare la conduttrice, le ha sussurrato all’orecchio che non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a portare avanti il nome di sua madre.

Il dono dell’attrice ai suoi figli

Il primogenito di Eleonora Giorgi ha raccontato che dopo l’operazione la mamma ha dato a lui e a suo fratello Paolo una scatola ciascuno. Tuttavia, l’opinionista di Forum non ha mai rivelato cosa ha ricevuto dall’attrice. Rizzoli, invece, non ha mai nascosto la sua emozione nell’aprire il regalo che lo ha reputato straordinario. Si tratta di un mangianastri e una cassetta dei primi anni 80 in cui Andrea pronuncia per la prima volta la parola mamma.

Un altro dono che la Giorgi ha fatto ai suoi figli è stato il modo in cui ha affrontato la malattia, sempre a testa alta, senza mai fare pesare nulla e con un’eleganza fuori dagli schemi. L’attrice è stata e sarà un esempio per tutti ed oggi a distanza di un mese il dolore è ancora grande e forte, difficile da superare. Tuttavia, la sua famiglia non perderà mai occasione di ricordarla e apparire in tv per parlare di lei e della sua grandezza d’animo.