Domenica In, si parla di magia e scoppia la polemica: Mara Venier in difficoltà

Domenica In, scoppia la polemica e Mara Venier è in difficoltà, il pubblico: “Temi troppo delicati e tanto trash”

La puntata di Domenica In dell’11 novembre inizia con le opinioni di vari opinionisti su argomenti come magia e cartomanzia. Tra gli ospiti presenti in studio con Mara Venier vi sono anche Vladimir Luxuria, Solange, Mago Otelma e una cartomante pentita. Il pubblico sui social si dice sconvolto per i temi che si affrontano all’interno del programma. Molti non avrebbero apprezzato il fatto che la conduttrice abbia deciso di trattare argomenti delicati come esoterismo e superstizione. C’è anche chi è convinto che si sia finiti ancora una volta nel trash. Duri commenti nei confronti di Mara, che ad un certo punto è costretta a tenere sotto controllo la situazione. Inizialmente vi è un’accesa discussione tra Solange e Mago Otelma. Anche in questo caso, non mancano le critiche da parte dei telespettatori. La Venier tenta più volte di far tornare l’armonia in studio. Ma ecco che il racconto della cartomante pentita complica ancora di più la situazione.

Domenica In, Mara Venier blocca la sua ospite per evitare di toccare temi troppo delicati

Mara è seriamente in difficoltà nel corso della prima parte della puntata dell’11 novembre. La conduttrice ancora non sa quante critiche siano presenti sui social a causa del tema che ha deciso di affrontare, ma si rende presto conto che si sta superando il limite. Infatti, il racconto dell’ex cartomante pentita è troppo forte, in quanto arriva a toccare dei punti troppo delicati. La donna racconta come si è ritrovata, diversi anni fa, a leggere le carte e come è riuscita a uscirne. Ma i temi toccati dalla signora potrebbero creare non poche polemiche, in quanto si inizia a parlare di religioni. Ed ecco che Mara decide di chiudere subito l’argomento, chiedendo all’ex cartomante di bloccare il suo discorso. La donna continua a dare ulteriori spiegazioni e la Venier è costretta ad alzarsi dalla sua sedia, chiedendo faccia a faccia alla sua ospite di chiudere il racconto.

Domenica In, il pubblico contro il programma di Rai Uno: tanti commenti negativi

Mara rivela di aver invitato l’ex cartomante in quanto convinta che avrebbe raccontato solo di aver chiuso con la cartomanzia, senza arrivare a toccare temi troppo delicati. Sui social i telespettatori sono delusi dalla Venier. “A DomenicaIn solito trash parlando di un argomento delicato come esoterismo, superstizione e abuso della credulità. Pessima TV.” Questo è uno dei tanti commenti negativi che si leggono sui social.