L’intervista di Sandra Milo a “Domenica In” durante la puntata di Pasqua del 9 aprile 2023 ha dato il via ad un discorso a dir poco inaccettabile. Mara Venier ha iniziato la conversazione con l’attrice parlando della sua carriera e del suo unico grande amore, Federico Fellini. Ai tempi, la Milo era sposata e, quando Mara le ha chiesto cosa ne pensasse il marito di questa relazione clandestina con lo storico regista, questa è stata la sua risposta tra le risate generali: “Mica glielo raccontavo, mi avrebbe massacrato di botte, che già ne avevo prese abbastanza”. Subito dopo, Sandra è ritornata sull’argomento parlando di una forte violenza subita dal padre della sua prima figlia, Milo Ergas, il quale sospettava di una presunta relazione con il collega Enrico Maria Salerno. La 90enne si è lasciata andare ad un racconto crudo e impressionante:

Una volta, stavo filmando un film al pincio e stavo nella roulotte. Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori. Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate. Enrico mi ha portato all’ospedale a fare le analisi al cranio perché pensavano che era rotto, per fortuna non è stato così. Però ho perso completamente l’uso delle orecchie. Uno è distrutto per sempre, perché me l’ha sfracellato. L’altro l’hanno ricostruito e ci sento, però con un orecchio solo.

Sandra Milo: il discorso inascoltabile sulla violenza sulle donne

A quel punto, Mara Venier si è sentita in dovere d’intervenire per chiederle se avesse denunciato l’ex marito dopo tale aggressione. Quello che è seguito dopo da parte di Sandra Milo è stato un discorso agghiacciante e inaccettabile. “Vabbè, è andata così“, ha risposto inizialmente l’attrice, prima di iniziare a giustificare il suo aggressore e tutta la categoria degli uomini violenti. “A me gli uomini violenti mi fanno una pena, perché sono dei deboli, dei fragili”, ha continuato lasciando Mara e lo studio atterriti. La conduttrice ha provato a continuare ad insistere sull’importanza della denuncia e su quanto comportamenti del genere non siano perdonabili in nessun modo, ma la diva ha continuato a ribadire il suo punto di vista su quanto, secondo lei, la violenza sia una forma di ‘debolezza‘. “Non sanno come reagire e reagiscono con la violenza”, ha continuato. “Devono andare in galera”, ha subito ribattuto Mara.

La conduttrice del talk di Rai 1 ha provato a farla ragionare parlando dei migliaia di femminicidi che avvengono ogni giorno. Al che, la replica dell’attrice è stata ancora più aberrante: “Non cambia. Sono migliaia di anni che l’uomo è così. Ricordati che il primo assassino della storia è stato Caino”, ha spiegato mettendosi a parlare della storia del figlio di Adamo. A nulla sono valse le parole di Mara sulle numerose donne che ha ospitato nel programma per raccontare la loro storia e sull’importanza della denuncia, la quale ha ottenuto dalla Milo la stessa risposta: “Si, ma non si ottiene niente”.

Dopodiché, per avvallare la sua tesi, ha specificato come bisognerebbe educare questi uomini fin da piccoli per cercare di arginare il “male” che, purtroppo, hanno inconsciamente dentro, riferendosi poi al giorno di Pasqua, della resurrezione e del perdono. “Si, ma quelli che ammazzano le donne devono finire in galera, non possiamo perdonare tutti”, ha esclamato ‘Zia Mara’, cercando di arginare la situazione. Nonostante l’intento salvifico della presentatrice veneta, sul web si è scatenata una vera e proprio bufera. Per quanto molti capiscano che Sandra Milo appartenga ad un’altra generazione, allo stesse tempo gli utenti dei social hanno manifestato la loro giusta indignazione davanti ad un personaggio che sminuisce l’importanza della denuncia, cercando giustificazioni alla violenza sulle donne. Insomma, uno spettacolo veramente triste ed evitabile.