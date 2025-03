Domenica In ricorda Eleonora Giorgi. Rusic punge: la precisazione

E’ venuta a mancare lo scorso 3 marzo Eleonora Giorgi. L’attrice combatteva da tempo con un tumore al pancreas. Dalla sua morte sono stati numerosi i vip che l’hanno omaggiata, ricordandola con affetto. Anche nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato dell’attrice. Mara Venier ha difatti ospitato in studio Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, i quali hanno lavorato proprio con Eleonora. Insieme a loro la conduttrice ha ricordato la Giorgi e nel farlo Rita Rusic si è abbandonata ad una frase un po’ pungente riferita in generale al mondo dello spettacolo.

Il ricordo di Eleonora Giorgi a Domenica In

Come di consueto questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. La prima parte è stata dedicata al ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni lo scorso 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice ha ospitato in studio Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, i quali hanno avuto entrambi modo di conoscere e di lavorare con l’attrice. Insieme ai suoi ospiti, quindi, Venier ha voluto omaggiare Eleonora, mandando anche un filmato per ricordare tutti i suoi più grandi successi a livello cinematografico.

Nel corso dell’intervista, Rita Rusic si è abbandonata ad una precisazione un po’ pungente nei confronti del mondo del cinema. La produttrice cinematografica ed attrice ha difatti sottolineato come, quando era ancora in vita, Eleonora fosse stata un po’ dimenticata.

Queste le sue parole precise:

E’ stata dimenticata, non chiamata e lei ne ha sofferto moltissimo. Infatti me lo diceva tantissimo.

Mara Venier ha condiviso quanto affermato da Rita Rusic, evidenziato a sua volta come fosse stata un po’ messa da parte.

Rusic ha anche raccontato di come, durante il periodo della pandemia, Eleonora Giorgi avesse scritto il copione di un film mostrando anche delle grandi doti come autrice. La storia, tuttavia, non è mai stata realizzata.

Nel corso della puntata lo studio di Domenica In si è collegato anche con l’attore Carlo Verdone. Quest’ultimo ha a propria volta voluto omaggiare Eleonora, ricordandola con grande affetto. I due hanno difatti recitato insieme nella commedia Borotalco.