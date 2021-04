Domenica In, Pupo punge Mara Venier: “Vuoi salutare Barbara d’Urso?”

Nella puntata di Domenica In dell’11 aprile 2021 Pupo è stato uno degli ospiti di Mara Venier. La padrona di casa ha intervistato il cantante, celebrando la sua carriera fatta di successi e la vita privata. Parlando di vaccini, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip quando si sottopose a una serie di accertamenti prima di diventare l’inviato del reality show La Fattoria di Barbara d’Urso. A un certo Enzo Ghinazzi ha detto: “Salutiamo Barbara. Tu vuoi salutarla?” La padrona di casa del pomeriggio di Rai 1 ha replicato: “Si certo la salutiamo”, lasciandosi andare ad una risata contagiosa. Ci sono dei trascorsi legali tra Pupo e Barbara d’Urso. La conduttrice di Domenica Live ha fatto causa al cantante anni fa, dopo una dichiarazione mal tollerata dalla destinataria.

Tra loro, secondo Pupo, ci sarebbe stata una storia d’amore in passato. Una cosa assolutamente falsa, confermata da Carmelita in più occasioni. Tra Mara Venier e Barbara d’Urso sembra essere scoppiata la pace. Le due sono tornate a scontrarsi in televisione, da quando Domenica Live è tornata a occupare la fascia pomeridiana dalle 14.30 alle 18.45. Naturalmente la gara d’ascolti tv della scorsa settimana è stata vinta da Domenica In con il 19,1% di share nella prima parte, mentre nella seconda con il 17,8%. Il contenitore della domenica di Canale 5 ha ottenuto una media di 1,9 milioni pari al 13,29% di share.

Ha 65 anni ed è residente in Toscana, dove la vaccinazione per età non ha raggiunto la sua fascia. Attende il suo turno con impazienza. Crede nella scienza e si fida se gli dicono tutti i vaccini sono ugualmente efficaci. Non ha alcuna preferenza sul vaccino. A fine mese sarà in Russia, a Yalta, e potrà fare lo Sputnik lì. Nel corso dell’intervista Pupo ha svelato di aver scritto per I Ricchi e Poveri Sarà Perchè Ti Amo, forse la loro canzone più conosciuta dove si classificò quinta a Sanremo 1981. A zia Mara ha ammesso:

“Se avessi saputo che avrebbe fatto tutto questo successo col ca**o gliel’avrei data”

Alla Venier ha fatto una rivelazione sulla madre. Pupo ha parlato della madre che soffre di una demenza senile importante. Ancora non ha perso il contatto con lui. Ancora lo riconosce, le si illuminano gli occhi e cantano insieme. Vive in assistenza ed è serena: