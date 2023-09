Domenica In, ospite cancellato: chi è, scoppia il caso in Rai

Una delle ospitate previste per la puntata di domenica 1 ottobre di Domenica In è improvvisamente saltata: cosa è successo

Qualche giorno fa si erano diffusi i nomi degli ospiti della puntata di Domenica In di domani, 1 ottobre 2023. Tra questi, troviamo: la showgirl Pamela Prati, l’attrice Giulia Bevilacqua, il comico Enrico Brignano, Rocco Siffredi e il cantante Memo Remigi. Tuttavia, qualcosa sembrerebbe essere andato storto e pare che Remigi non sarà più ospite di Mara Venier, come invece aveva annunciato Davide Maggio. Poco fa, TvBlog ha riportato la notizia che la presenza del compositore sarebbe improvvisamente saltata.

Questa non è la prima volta che salta un’ospitata in Rai di Memo Remigi. Lunedì 18 settembre, il cantante sarebbe dovuto essere presente alla prima puntata de I Fatti Vostri. Per l’occasione, Remigi avrebbe dovuto inaugurare lo spazio del Caffè nello show mattutino di Rai 2 condotto da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. Peccato che, tutto ad un tratto, il suo nome era sparito dal nulla dalla scaletta. Ebbene, lo stesso scenario si è ripresentato nelle ultime ore per la sua intervista a Domenica In. Ma, quale sarebbe il motivo dietro questo forfait?

è necessario ricordare che, lo scorso ottobre, Memo Remigi era stato cacciato dal programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”, a causa di un evento veramente spiacevole: il cantante era stato beccato in diretta mentre cercava di palpare il sedere di Jessica Morlacchi. Dunque si pensa che, a seguito di questa molestia, la Rai avrebbe riflettuto meglio sulla questione e avrebbe deciso di non far più presenziare Remigi nelle sue trasmissioni, facendo saltare le apparizioni a I Fatti Vostri e Domenica In.

Ad ogni modo, questa è solamente una teoria, dato che non c’è stata ancora nessuna conferma o provi che attesti che la ragione dietro l’ospitata saltata di Memo abbia proprio a che fare con l’episodio avvenuto dalla Bortone. Remigi, poi, non è l’unico nome scomparso dalla lista degli ospiti della prossima puntata di Domenica In. Difatti, pare che non ci sarà neanche più Rocco Siffredi, nonostante l’intervista a lui prevista. Dunque, non è chiaro se esistono altre ragioni sconosciute dietro questo cambio programma.