Domenica In, “Mara Venier vuole Alvise Rigo”: addio Pierpaolo Pretelli?

Dopo l’avventura a Ballando con le Stelle Alvise Rigo potrebbe entrare nel cast fisso di Domenica In. A spifferarlo il settimanale Vero. Pare che Mara Venier sia rimasta molto colpita dall’ex giocatore di rugby, oggi modello, e che stia pensando di arruolarlo tra i ‘personaggi fissi’ della sua trasmissione di successo.

Alvise, che nel varietà di Milly Carlucci ha ballato in coppia con Tove Villfor, è già stato più volte ospite di Domenica In. Uno dei pochi concorrenti di Ballando con le Stelle che ha avuto parecchio spazio nel salotto di zia Mara. Quest’ultima, forse per via delle comuni origini venete, ha subito preso in simpatia il bel Rigo.

Di recente ha fatto addirittura scalpore una toccatina sul sedere che la conduttrice Rai si è lasciata scappare nei confronti di Alvise Rigo, con alcuni telespettatori indignati dal comportamento della Venier. Mara si è difesa sostenendo che era solo un gioco simpatico e nulla più e Rigo non si è di certo scandalizzato per la situazione.

Con l’entrata in scena di Alvise Rigo a Domenica In resta un’incognita la presenza di Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la notizia rimarrà nel programma insieme allo sportivo 28enne o sarà sostituito dall’ex ballerino di Ballando con le Stelle impegnato pure come personal trainer? Il nuovo ruolo tv del fidanzato di Giulia Salemi ha fatto parecchio chiacchierare, tra critiche e polemiche.

Non è escluso, però, che Mara Venier scelga di tenere entrambi, in modo da alimentare ancora di più il clima gioioso e festoso che si respira a Domenica In. Tocca restare sintonizzati…

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è un ex rugbista, modello e personal trainer di Venezia. Nel corso della sua carriera sportiva ha giocato in diverse squadre italiane quali: Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby, Petrarca Rugby. Nel 2020 ha fatto una breve incursione al Festival di Sanremo accanto ad Antonella Clerici. Top secret la vita privata di Rigo anche se qualche anno fa è stato paparazzato accanto a Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario.