Chiacchierata tra amiche a Domenica In. Alessia Marcuzzi, fresca di esordio con Boomerissima (Rai Due), è stata ospitata da Mara Venier, con la quale condivide una sana e forte amicizia. Le due si frequentano spesso anche al di fuori dell’ambiente televisivo, andando spesso a cena assieme. Pronti via e subito si è cominciato a parlare del nuovo show timonato dall’ex conduttrice Mediaset. “Trovo molto carino questo programma”, ha rimarcato la ‘Zia’, con la Marcuzzi che si è detta molto soddisfatta del risultato finale ottenuto: “Sono molto contenta, lo ho scritto durante la pandemia, spero di essere riuscita a trasmettere allegria”.

Capitolo addio a Mediaset. La Venier ha chiesto all’amica quanto le sia costata la scelta di fermarsi. “Guarda, è arrivata in un momento in cui doveva arrivare, sono in una posizione fortunata, potevo fermarmi. Ho deciso di prendermi di tempo per me”, ha spiegato la ‘Pinella’ che è anche reduce di un periodo non semplice dal punto di vista sentimentale. Nei mesi scorsi ha annunciato la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. A proposito del momento non facile vissuto dalla Marcuzzi, Mara ha detto: “C’è stato un momento dove eri troppo magra, ora sei bella come mai ti ho visto. Ti vedevo troppo magra. Ecco perché continuavo a farti l’amatriciana”.

In studio è poi giunto Luca Tommassini, coreografo nonché direttore artistico di Boomerissima. Il danzatore ha raccontato di come la Marcuzzi abbia lavorato duramente, cimentandosi nella danza in modo serio. “L’ho messa in sala prove tutti i giorni da luglio, tutti i giorni, si è veramente impegnata”, ha narrato Tommassini. “Mi è venuto un fisichetto”, il commento orgoglioso di Alessia. “Poi ha tirato su il sedere”, l’eco del coreografo che ha provocato una reazione netta della conduttrice di Domenica In: “Sempre stato su il sedere di Alessia, scusami eh…”.

Domenica In: un fotografo cade in diretta, Venier ferma l’intervista

Nel corso dell’intervista c’è stato anche un imprevisto, segnato da un attimo di spavento. Un fotografo della trasmissione è caduto. Mara Venier, assistendo alla scena, ha interrotto per qualche istante la conversazione. “Ahia”, ha esclamato la conduttrice veneziana. “Oddio”, il gridolino di Alessia. “Fatto male, chi è?”, ha chiesto la ‘Zia’. “Un fotografo”, ha spiegato Tommassini. Compreso che l’uomo del capitombolo non ha riportato danni, la timoniera di Domenica In ha ripreso la chiacchierata

Boomerissima, analisi ascolti della prima puntata

La prima puntata di Boomerissima, in onda martedì 10 gennaio in prime time su Rai Due, ha interessato 1.310.000 utenti, facendo registrare uno share pari al 7.4%. Non un flop, ma nemmeno dati entusiasmanti. C’è molta attesa di vedere i risultati del secondo appuntamento, previsto per il 17 gennaio. Il pericolo è che, svanito l’effetto sorpresa della prima puntata, lo show possa andare incontro ad un calo.