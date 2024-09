Domenica In, Mara Venier gela Arbore: “Cosa non ti ho mai detto”

Mara Venier riapre ufficialmente le porte del suo salotto domenicale al pubblico italiano. Con una nuova grafica e uno studio completamente rinnovato è proprio il caso di dire che la conduttrice ci porta a casa sua. La scenografia di questa stagione di Domenica In, oltre a essere un omaggio alla balconata delle edizioni di Boncompagni, ha come sfondo la vista dal balcone di casa di Zia Mara. Va bene questa dimensione intima e domestica, ma con la prima intervista Mara ha subito esagerato con i fatti personali! Dopo una commovente anteprima dedicata a Luca Giurato, Mara dà il benvenuto al primo ospite della nuova stagione: Renzo Arbore è di casa con Mara, forse anche troppo visto che lei ha rivelato fatti molto personali sul loro passato!

Non sono mancati i momenti di nostalgia della bella televisione di un tempo: con Renzo Arbore in studio si ripercorre obbligatoriamente la storia della televisione e della radio italiana e dei loro protagonisti. Aneddoti e video di repertorio sugli anni al fianco di De Crescenzo e Bracardi fanno a stento trattenere le lacrime ad Arbore che cerca di sdrammatizzare proprio per non commuoversi. Mara Venier però ha altri piani in mente per questa intervista: svelare quanti più altarini possibili sulla sua storia con Arbore. E a distanza di anni, il pubblico si è un po’ stufato dei panni sporchi lavati in diretta tv, tanto che sui social, sotto l’hashtag #DomenicaIn hanno espresso la noia e il disappunto.

Mara Venier imbarazza Renzo Arbore: la gelosia ai tempi di Indietro Tutta

Sin dall’inizio dell’intervista si era già un po’ capito in che direzione volesse andare Zia Mara. Quando Renzo Arbore ci ha tenuto a fare un saluto a Luca Giurato, ricordandolo per la brava persona che era, Mara interviene raccontando di come fu proprio Arbore a presentarla a Giurato, che poi la volle al suo fianco a Domenica In.

Te lo ricordi vero? Ero la tua fidanzata all’epoca!

E chi se lo scorda, tutti sanno della storia tra Arbore e la Venier, non sono mai mancate occasioni durante i programmi condotti da Mara per ricordarlo! Ma il peggio viene dopo, quando, parlando del successo che fece Indietro Tutta, Mara decide di svelare un altarino davanti a tutti. Un segreto personale che magari poteva restare tra lei e Renzo invece che essere spiattellato in diretta nazionale! Mara serba rancore nei confronti di Arbore, e la colpa è tutta delle famigerate ”Ragazze Coccodé”

C’è una cosa che non ti ho mai detto, Renzo. Te la dico ora…ero gelosa. Io le Ragazze Coccodè non riuscivo proprio a mandarle giù, ero davvero gelosa.

Arbore è costretto a fare buon viso a cattivo gioco, sorride visibilmente imbarazzato per questa confessione. Per non parlare poi di quando Mara gli chiede se, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni della radio, abbia avuto la ”ca***ella” per l’ansia. Insomma, conosciamo il carattere scherzoso di Zia Mara, ma a volte si supera il limite. E anche i social lo pensano.