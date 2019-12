Domenica In: Mara Venier, la gaffe con Ficarra e Picone è esilarante

Domenica In, Mara Venier: scatta la gaffe con Ficarra e Picone. “Finisci sui Nuovi Mostri di Striscia”

Mara Venier, la gaffe è spassosa. La conduttrice di Domenica In è scivolata su una buccia di banana nel presentare Ficarra e Picone, che non hanno tardato a far notare il simpatico passo falso della ‘Zia’. Sono seguite risate e battute che hanno accaldato la veneziana, lei stessa divertita da quanto pronunciato. Ma che cosa ha detto? Nell’introdurre Salvatore e Valentino, si è inciampata in una F di troppo. Così, in pompa magna l’annuncio è stato “Ficarra e Ficone”. Non appena sbarcati in studio i due attori hanno sottolineato lo scivolone. “Però se dici queste cose sai già che finisci nei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia”, hanno scherzato. Dopodiché è iniziata una lunga intervista sulla loro carriera e sul forte legame da cui sono uniti ormai da 25 anni.

Ficarra e Picone, un’amicizia che va oltre i riflettori

Valentino e Salvatore hanno raccontato il loro rapporto professionale e umano. I due attori comici sono infatti uniti da un profondo legame che va al di là delle telecamere di cinema e tv. Due caratteri compatibili, due persone che si stimano reciprocamente. Mai un momento di forte tensione che abbia messo a rischio la collaborazione o l’amicizia. Insomma Ficarra e Picone sono due amici ancor prima che due professionisti complici dal punto di vista lavorativo.

Ficarra e Picone: il rapporto con Giuseppe Tornatore, l’ospitata a Sanremo e l’esperienza a Striscia la Notizia

Durante la chiacchierata con Mara Venier, i comici hanno speso delle parole di stima e affetto per Giuseppe Tornatore, regista premio Oscar (ha vinto la statuetta con il capolavoro ‘Nuovo Cinema Paradiso’) che li ha voluti nella prestigiosa pellicola Baarìa. “Lui è un amico, legge sempre i copioni dei nostri film. Noi glieli mandiamo e lui ci dà sempre il suo parere. Gli vogliamo molto bene”, hanno dichiarato. Spazio poi ai ricordi e alle clip inerenti alla loro ospitata al Festival di Sanremo 2007 (condotto da Pippo Baudo e Michelle Hunziker) e alla loro esperienza dietro al bancone di Striscia la Notizia.